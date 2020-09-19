Sakallı elma - Son Dakika

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir elmada adeta sakal oluştu.

Tavşanlı İlçesi Yeni Mahallede ikamet eden ve sanayide oto kaporta işyeri bulunan İsmet Özlü'ye ait evin bahçesinde elma ağacındaki elmada sakal benzeri bitkiler çıktı.

İsmet Özlü, bahçede dolaşırken gördüğü elmadaki kıllara benzer bitki çıkıntılarını fark edince hayretler içerisinde kaldı. Elma ağacındaki bir elmayı kopartarak ziraat mühendisine gösteren İsmet Özlü, "İşyerimden eve gittiğimde vakit geçirmek için bahçemin bakımını yapıyordum. Yaklaşık 10 yıllık elma ağacımda bu sene ilk kez bu tür kıllanma fark ettim. Hemen bir tanıdık ziraat mühendisine gösterdim. Elmayı inceleyecekler ve sonucunu ben de çok merak ediyorum" dedi.

Elmadaki bu farklılığı gören vatandaşlar ise hayretle inceliyor.

Ziraat Mühendisi Ertuğrul Gürleyen ise konu hakkında şunları söyledi: "Memeli pas hastalığı adını verdiğimi bir hastalık. Bu hastalık ardıç ağaçlarından gelmektedir. Bio fungus etkenlidir ve bu hastalıkla ilgili çiftçilerimizin yapması gereken ilk baharda, çiçeklenme döneminde hastalıkla ilgili mantari ilaçların kullanılması gerekir. Çünkü bu tür hastalıklar üründe kaliteyi ve ürün fiyatını düşürmektedir" dedi. - KÜTAHYA