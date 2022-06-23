Sakallıoğlu çiftinin kızı ve damatlarının otomobili yandı - Son Dakika
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Sakallıoğlu çiftinin kızı ve damatlarının otomobili yandı

23.06.2022 13:14
Sakallıoğlu çiftinin kızı ve damatlarının otomobili yandı

Muğla'nın Milas ilçesinde otluk alanda çıkan ve otomobile sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Muğla'nın Milas ilçesinde otluk alanda çıkan ve otomobile sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında zarar gören otomobilin Türkiye'de gündem olan Halil ve Turcen Sakallıoğlu çiftinin kızı ve damadının olduğu öğrenildi.

Milas'ın Bodrum sınırındaki Meşelik Mahallesi'nde atılan sigara izmaritinden yangın başladı. Rüzgarla büyüyen yangın, bölgedeki bir evin bahçesine ve yolda park halindeki otomobile sıçradı. İhbar üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekibi, yangın yerine sevk edildi. Ekipler, müdahale ederek yangını kontrol altına aldı, soğutma çalışması yaptı. Yangının sıçradığı otomobilin ön kısmında büyük çapta hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme yaptı.

Yanan otomobil Sakallıoğlu çiftinin damatlarının çıktı

Öte yandan yangının sıçradığı otomobilin geçen Ocak ayında öldürülen ve ülkede gündem olan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu'nun Meşelik'te yaşayan ablası Fatma Köse ve eniştesi Durmuş Köse'ye ait otomobil olduğu öğrenildi. Kızlarının ölümünden sonra cezaevine giren ve birkaç ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan Mehmet Halil ve Turcen Sakallıoğlu çiftinin de Meşelik'te olduğu ve yangın söndürme çalışmalarına katıldığı öğrenildi.

Canlı yayındaki tuvalet canlandırması gündem olmuştu

Cezaevinden adli kontrolle salıverilen Sakallıoğlu çifti ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan programa katılmıştı. Gamze Sakallıoğlu'nun öldüğü geceyi anlatan anne Turcen Sakallıoğlu, o gece tuvalete kalkmasını tüm detaylarıyla canlandırmış ve tuvalet canlandırması gündem olmuştu. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Türkiye, İtfaiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakallıoğlu çiftinin kızı ve damatlarının otomobili yandı - Son Dakika

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