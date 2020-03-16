Şakar'a onur belgesi - Son Dakika

Demiryol Meslek Okulu Mezunları Derneği Başkanı Caner Yurdadön ve Yönetim Kurulu üyeleri, Demiryol Meslek Okulu Mezunları Derneği Onur Kurulu Başkanı ve Sivrihisar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Naci Şakar'a anı saati ve onur belgesi verdi.



Yurdadön, Şakar'ın Demiryol Meslek Okulu'nun tekrar açılması için verdiği katkılardan dolayı teşekkürlerini ilettiklerini belirtti. Sivrihisar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Naci Şakar, dernek yöneticilerine teşekkür ederek, "40 yıl hizmet verdiğim, Demiryollarının çeşitli alanlarında görev yaparken mezunu olmakla onur duyduğum Demiryol Meslek Lisesi'ndeki öğretmenlik görevimde binlerce meslek uzmanı yetişmesine katkılarımdan dolayı gurur duymaktayım" dedi.



Okulun mezunlarını çatısı altında toplanan derneğin Onur Kurulu kendilerine verilen en güzeli paye olduğunu belirten Şakar, şunları söyledi:



"Kurucularından olduğum, uzum yıllardır yöneticiliğini yaptığım Sivrihisar Eğitim Vakfı ile Demiryol Meslek Okulu Mezunlarına Derneği'nin Kardeş kuruluşu oluşuna katkılarımda dolayı heyecan duymaktayım. Derneğimiz yönetiminin bizlere verdiği değer ve vefa örneğini fevkalade önemsiyorum. Sunulan armağanı gururla taşıyacağım." - ESKİŞEHİR