Son Dakika Haberleri: Sakar Mekeleri Vuran Kaçak Avcılara Para Cezası

Sakar Mekeleri Vuran Kaçak Avcılara Para Cezası

1 saat önce

KONYA'nın Beyşehir Gölü'nde, kaçak avlanırken, 26 sakar mekeyi av tüfeğiyle vuran 3 kişiye, toplam 22 bin 266 liralık para cezası uygulandı.

Sakar Mekeleri Vuran Kaçak Avcılara Para Cezası, System.String[]
KONYA'nın  Beyşehir Gölü'nde, kaçak avlanırken, 26 sakar mekeyi av tüfeğiyle vuran 3 kişiye, toplam 22 bin 266 liralık para cezası uygulandı. 

Tarım ve Orman Bakanlığı 8'inci Bölge Müdürlüğü'nce kaçak avcılarla mücadele çalışması sürdürülürken, Beyşehir Milli Parklar Şefliği ve jandarma ekipleri, Beyşehir Gölü'nde 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Yapılan inceleme sonucu S.E., A.N. ve T.N.'nin kaçak avlanırken, 26 sakar mekeyi av tüfeğiyle vurduğu belirlendi. Bunun üzerine 3 kişiye, 11 bin 840 lira idari ceza ile 10 bin 426 liralık tazminat cezası olmak üzere toplam 22 bin 266 liralık para cezası kesildi. 

? - Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:35 Kaynak: DHA

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