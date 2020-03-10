Sakar rampasında görüş mesafesi düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakar rampasında görüş mesafesi düştü - Son Dakika

Sakar rampasında görüş mesafesi düştü

6 saat önce

Turizm merkezleri Marmaris ve Fethiye'nin tek geçiş noktası olan Sakartepe rampasında sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Sakar rampasında görüş mesafesi düştü, System.String[]

Turizm merkezleri Marmaris ve Fethiye'nin tek geçiş noktası olan Sakartepe rampasında sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.


Dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sonrası yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki Sakartepe rampasında öğle saatlerinde yoğun bir sis çökmesi yaşandı. Rampa çıkan ve inen sürücüler yoğun sis nedeniyle sıkıntı yaşarken, görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.


Yoğun trafik akışının yaşandığı Sakartepe rampası çok sayıda viraj ve sürücülerin de görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle iniş ve çıkışlarda daha dikkatli seyretmeleri dikkat çekti. - MUĞLA

Sakartepe, Marmaris, Fethiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:06 Kaynak: İHA
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