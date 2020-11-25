Sakar rampasında TIR devrildi - Son Dakika

- Sakar rampasında TIR devrildi

MUĞLA - Muğla'nın Ula ilçesi Sakartepe rampasında direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR şoförü, trafiğin bir süre aksamasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Serkan Güler yönetimindeki 41 YL 540 plakalı üzerinde kağıt yüklü TIR, Sakartepe rampasında seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yattı.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TIR'ın yan yatması üzerine taşıdığı kağıtlar yola savrulurken, aracın deposundaki yakıt da yola döküldü. Yola dökülen yakıt karayolları ekipleri tarafından kum ile üzeri örtülürken, araç sürücüsü Serkan Güler kaza sonrası kendi imkanları ile araçtan çıktı.