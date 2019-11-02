Sakar rampasında zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi

Muğla-Marmaris karayolu Sakartepe rampasında yağış ve sisli hava nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 5 araç hasar görürken, 2 kişi yaralandı



MUĞLA - Muğla'da gece saatlerinde başlayan yağış sabah saatlerinde yerini sisli bir havaya bırakırken, sis nedeniyle Muğla-Marmaris karayolu Sakartepe rampasında meydana gelen zincirleme kazada iki kişi yaralandı, 5 araçta zarar oluştu.

Özay Dönmez yönetimindeki 48 T 1010 plakalı ticari taksi Akyaka kavşağına yakın bölümdeki kavşakta yolun kaygan ve havanın sisli olması nedeniyle aracını kaydırdı. Bu sırada İsmail Üçer yönetimindeki 34 CCG 549 plakalı araç da aynı noktada durdu. İçinde Çinli turistlerin bulunduğu Nizami Giritli yönetimindeki 34 AE 0398 plakalı midibüs kavşağa geldiğinde kavşağı geniş dönmek isteyince sis nedeniyle yolun kenarındaki ticari taksi ve 34 CCG 549 plakalı araçlara çarptı.

Arka arkaya üç aracın çarpışmasının ardından bu defa yine sis nedeniyle virajdaki kazayı fark etmeyen Salih Demir yönetimindeki 48 LS 150 plakalı araç ve Ersun Dabak yönetimindeki 48 ABR 780 araçlar da virajı alamayarak kaza yaptı. 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ticari takside bulunan Neslihan Aygün ve Ersun Dabak yaralandı.

Yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafından Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, yaralıların durumunun iyi olduğu açıklandı.

Kaza sonrası Bodrum'dan Fethiye'ye giden tur midibüsündeki 14 Çinli turist başka bir araç ile Fethiye'ye nakledilecekler. Tur midibüsünün şoförü Nizami Giritli, "İki araç kaza yapmıştı şurada. Biz de aracımızı kaydırdık ve çarptık" dedi.