Sakar rampasındaki kazada araç ters döndü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sakar rampasındaki kazada araç ters döndü - Son Dakika

Sakar rampasındaki kazada araç ters döndü

7 saat önce

Muğla'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kazada yaralı olarak kurtarıldı.

Sakar rampasındaki kazada araç ters döndü, System.String[]

Muğla'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kazada yaralı olarak kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Sakartepe rampasından Akyaka istikametine seyir halinde olan İrfan Konya yönetimindeki 09 ADC 013 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağındaki şarampole yuvarlandı. Ters dönen araç içinde yaralanan sürücü 112 ekipleri tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaza sonrası Ula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Sakartepe, Akyaka, Konya, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 05:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Şehit cenazesinde bir grup genç, üşümesinler diye montlarını askerlere giydirdi
Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı Şişli'de akıl almaz kaza! Metrobüs, motosiklete çarptı, dehşet anları kamerada Sivas'ta korkutan deprem! AFAD ve Kandilli'den açıklamalar geldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 00:21:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakar rampasındaki kazada araç ters döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]