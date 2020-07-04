SAKARYA 110 TON KAPASİTELİ PATLAYICI MADDE MUHAFAZA DEPOSUNUN PATLAMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ - Son Dakika

SAKARYA 110 TON KAPASİTELİ PATLAYICI MADDE MUHAFAZA DEPOSUNUN PATLAMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ
4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranıyor (7)Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında yaşanan patlamanın ikinci gününde kayıp 3 işçi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranıyor (7)
Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında yaşanan patlamanın ikinci gününde kayıp 3 işçi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Fabrika içerisinde bulunan 21 binanın tamamı zarar görürken, 110 ton kapasiteli patlayıcı madde muhafaza deposu ağır hasar aldı. Çatısında ve çevresinde bulunan duvarların yıkıldığı deponun içerisinde herhangi bir patlamanın yaşanmaması ve patlayıcı maddelerin infilak etmemesi yaşanan facianın daha da büyümesini önledi.
21 BİNANIN TAMAMI HASAR GÖRDÜ
Yaşanan patlamanın etkisiyle, fabrika yerleşkesi içerisinde bulunan 21 binanın tamamı zarar gördü. Fabrikanın bazı noktalarında patlama anında yaşanan sarsıntının etkisiyle derin çukurlar oluştu. Jandarma ekiplerine ait olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürürken, fabrikada hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 14:26 Kaynak: DHA
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