SAKARYA 112 Acil ekibi vatandaşlara teşekkür etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel SAKARYA 112 Acil ekibi vatandaşlara teşekkür etti - Son Dakika

SAKARYA 112 Acil ekibi vatandaşlara teşekkür etti

6 saat önce

112 Acil ekibi vatandaşlara teşekkür ettiSAKARYA'da, 112 Acil Sağlık ekibi kendilerini alkışlayan mahalleliye megafonla teşekkür etti.

112 Acil ekibi vatandaşlara teşekkür etti

SAKARYA'da, 112 Acil Sağlık ekibi kendilerini alkışlayan mahalleliye megafonla teşekkür etti. O anlar hem vatandaşlar hem de 112 ekiplerince kaydedildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı sonrası Sakarya'da vatandaşlar dün saat 21.00'da evlerinin pencerelerine ve balkonlarına çıkarak sağlık çalışanlarını alkışladı. Bu sırada görevden dönen bir 112 Acil ekibi mahallede ambulansı durdurarak megafonla vatandaşlara teşekkür etti. Kendilerini alkışlayan vatandaşlara evden çıkmamaları konusunda uyarıda bulunan 112 Acil görevlisi, 'Siz evinizde huzur içerisinde oturun, biz sizler için dışarıdayız, buradayız' dedi. O anlar hem 112 ekibi hem de vatandaşlar tarafından cep telefonları kameralarıyla kaydedildi.

SAKARYA 112 Acil ekibi vatandaşlara teşekkür etti

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 02:42 Kaynak: DHA

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