Sakarya 112 Acil Servis ekibi sınıra desteğe gitti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya 112 Acil Servis ekibi sınıra desteğe gitti - Son Dakika

Sakarya 112 Acil Servis ekibi sınıra desteğe gitti

6 saat önce

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğünce Kilis'te sınır hattında çalışmak üzere görevlendirilen 112 Acil Servis ekibi yola çıktı.

Sakarya 112 Acil Servis ekibi sınıra desteğe gitti, System.String[]

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğünce Kilis'te sınır hattında çalışmak üzere görevlendirilen 112 Acil Servis ekibi yola çıktı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığının talimatıyla 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından Kilis'e tam donanımlı bir ambulans görevlendirildi.

Ekibin, Kilis'te çadır kentlerde ve sınır güvenliği sağlanırken güvenlik güçlerinin yanında hazır bulunacağı bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, mayıs ayı sonuna kadar bölgede görev yapacak ekibe başarı diledi.

Acil Servis, Sakarya, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:54 Kaynak: AA
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