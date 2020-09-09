SAKARYA 18 fındık işçisi yediği tavuktan zehirlendi - Son Dakika

18 fındık işçisi yediği tavuktan zehirlendi

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde fındık bahçelerinde çalışan 18 tarım işçisi, akşam yemeğinde yedikleri tavuktan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Akyazı Beldibi Mahallesi'nde fındık bahçelerinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan 21 kişiden 18'i, akşam yemeğinden yaklaşık 1 saat sonra ateş, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle yakınlarından yardım istedi. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekipleri, 18 kişiyi Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 18 kişi hastanede tedavi altına alındı. İşçiler tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Şanlıurfa'dan Sakarya'ya çalışmak için geldiklerini belirten Ferhat Şeker, 21 kişiden 18'inin tavuk yedikten sonra zehirlendiğini söyledi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.