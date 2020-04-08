SAKARYA 2 kardeş, kumbaralarında biriktirdikleri parayı bağışladı - Son Dakika

2 kardeş, kumbaralarında biriktirdikleri parayı bağışladı

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, 7 yaşındaki Mehmet Fatih Erkin ile 5 yaşındaki Hamza Yağız Erkin kardeşler kumbaralarında biriktirdikleri 445 TL 20 kuruşu 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.

Sapanca'da Mehmet Fatih Erkin ve kardeşi Hamza Yağız Erkin, kumbaralarında biriktirdiği parayı Cumhurbaşkanı Reep Tayyip Erdoğan tarafından koronavirüse karşı mücadeleye destek vermek için başlatılan kampanyaya destek olmak amacıyla bağışlamak istedi. Çocukların babası Yunus Emre Erkin polisi arayarak bilgi verdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ailenin oturduğu evi ziyaret etti. Polisler, kumbarayı açarak paraları sayıp tutanak tuttu. Kumbaradan çıkan 445 TL 20 kuruş, polis ekiplerince bankaya yatırılırken, küçük kardeşler tebrik edildi.