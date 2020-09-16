SAKARYA 3'üncü Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali başladı - Son Dakika

3'üncü Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali başladı

SAKARYA Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Ticaret Odası tarafından Sapanca ilçesinde düzenlenen 3'üncü Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali ilgi gördü. Sapanca Kırkpınar Mahallesi'ndeki festival alanında 3'ncüsü gerçekleştirilen Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali'nin açılışına Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, MHP Sakarya Milletvekili Levent Bülbül, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Festival Koordinatörü Remzi Adıyaman, 3 gün sürecek olarak festivale 145 firmanın katıldığını belirterek, "Festivalimizi içinde bulunduğumuz pandemi sürecine uygun olarak Büyükşehir Belediyemiz ve Sağlık İl Müdürlüğümüzün destekleri ile salgına karşı tedbirli bir hale getirdik. Tüm stantlarımız dolu ve ziyaretçilerimizin her anlamda görmek istedikleri materyalleri bulabileceği bir festival oldu" dedi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, "İç ve dış mekan süs bitkiciliğinin kalbi şu anda Sakarya'da atmaktadır. Bu anlamda festivale güç veren, emek veren herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ise, 'Sektörün içinden gelen, bu sektörün nereye gideceğini bilen temsilcilerin görüşleri çok nemli. Sakarya ülkemiz üretiminin yaklaşık yüzde 40'lık bir kısmını karşılıyor. Sakarya'mız birçok güzelliği bağrında barındırıyor. Sakarya çok kıymetli bir şehir. Bu varlığı, potansiyeli, değerlerimizi vizyona çevirmemiz lazım.' dedi. Açılışı yapılan festivali 3 gün içerisinde 30 bin kişinin ziyaret etmesi hedefleniyor.