Sakarya 41 Gündür Bulunamıyordu, Köpeğine Gprs Taktılar

41 gündür bulunamıyordu, köpeğine GPRS taktılar Adapazarı
'nda 41 gün önce kaybolan 85 yaşındaki alzheimer hastası Mehmet Güler
'in bulunması için son umut köpeği oldu. AFAD
ekipleri, Mehmet Güler'i bulmak için aileye yaşlı adamı bulduğu yönünde işaretler verdiği düşünülen köpeğine GPRS cihazı taktı.
Adapazarı Çelebiler Mahallesi'nde yaşayan alzheimer hastası Mehmet Güler, 41 gün önce evden ayrılmış ve bir daha geri dönmemişti. Yaşlı adamı bulmak için Sakarya
AFAD, Sakarya itfaiyesi, arama kurtarma ekipleri seferber olmuş ve bölgeyi karış karış aramışlardı. Hasta adam bölgede dere-tepe, nehir ile orman alanlarında ellerinde cihazlar ve yanlarında eğitimli köpeklerle yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı. 3 haftadır yapılan çalışmalarda Güler'e ait herhangi bir emareye rastlanmazken, aynı gün ortadan kaybolan yaşlı adamın köpeği 'Karabaş' bir süre önce eve geri döndü.
Ev sahiplerine yaşlı adamın bulunduğu yönünde işaretler ve uyarılar veren köpek, sonrasında yine ormanlık alana kaçarak ortadan kayboldu.
AFAD ekipleri dün Güler'in ailesiyle birlikte yaşadığı bölgeye giderek yaşlı adamın bulunması için son umut olan GPRS çalışmasını başlattı. Ekipler, yaşlı adamı bulduğu düşünülen köpeğin boynuna GPRS cihazı yerleştirdi. Arama-kurtarma ekipleri, köpeğin hareketlerini takip ederek yaşlı adamı sinyal üzerinden bulmak için teknik bir çalışma başlattı.
AFAD görevlileri yapılan çalışmada, köpeğin ormanlık alanda ve bölgede gittiği noktaların haritasını çıkararak buralara hareket edecek. Mehmet Güler'in oğlu Ali Osman Güler
, köpeğin babasını bulduğunu düşündüklerini ve bu çalışmanın kendilerini yaşlı adama götüreceğine inandıklarını belirterek, Olay günü etrafta çok insan var diye köpeğin ortadan kaybolduğunu zannettim. Ardından birkaç gün geçtikten sonra köpek gelmez oldu ve köpek olaydan 14 gün sonra tekrar geldi geldiğinde yemeğini verdik ve tekrar gideceğini hiç tahmin etmedik. İkinci gidişinden sonra 24 gün geçti tekrar geri geldi. Bu sefer tasmasına takip cihazı taktık, beklemeye devam edeceğiz. İnşallah bizi babamıza götürecek, artık bulunmasını istiyoruz. Bu yöntem başarılı olursa onu bulacağız. dedi.
Yaşlı adamın köpeği boynuna cihaz bağlandıktan sonra salınırken, ekipler de takibe başladı. Yaşlı adamın ailesi ve AFAD, Karabaş'ın kendilerine doğru sinyali vermesini bekliyor.