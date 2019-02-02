Son Dakika Haberleri: Sakarya 41 Gündür Bulunamıyordu, Köpeğine Gprs Taktılar

Sakarya 41 Gündür Bulunamıyordu, Köpeğine Gprs Taktılar

1 saat önce

41 gündür bulunamıyordu, köpeğine GPRS taktılarAdapazarı'nda 41 gün önce kaybolan 85 yaşındaki alzheimer hastası Mehmet Güler'in bulunması için son umut köpeği oldu.

41 gündür bulunamıyordu, köpeğine GPRS taktılar

Adapazarı'nda 41 gün önce kaybolan 85 yaşındaki alzheimer hastası Mehmet Güler'in bulunması için son umut köpeği oldu. AFAD ekipleri, Mehmet Güler'i bulmak için aileye yaşlı adamı bulduğu yönünde işaretler verdiği düşünülen köpeğine GPRS cihazı taktı.

Adapazarı Çelebiler Mahallesi'nde yaşayan alzheimer hastası Mehmet Güler, 41 gün önce evden ayrılmış ve bir daha geri dönmemişti. Yaşlı adamı bulmak için Sakarya AFAD, Sakarya itfaiyesi, arama kurtarma ekipleri seferber olmuş ve bölgeyi karış karış aramışlardı. Hasta adam bölgede dere-tepe, nehir ile orman alanlarında ellerinde cihazlar ve yanlarında eğitimli köpeklerle yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı. 3 haftadır yapılan çalışmalarda Güler'e ait herhangi bir emareye rastlanmazken, aynı gün ortadan kaybolan yaşlı adamın köpeği 'Karabaş' bir süre önce eve geri döndü.

Ev sahiplerine yaşlı adamın bulunduğu yönünde işaretler ve uyarılar veren köpek, sonrasında yine ormanlık alana kaçarak ortadan kayboldu.

AFAD ekipleri dün Güler'in ailesiyle birlikte yaşadığı bölgeye giderek yaşlı adamın bulunması için son umut olan GPRS çalışmasını başlattı. Ekipler, yaşlı adamı bulduğu düşünülen köpeğin boynuna GPRS cihazı yerleştirdi. Arama-kurtarma ekipleri, köpeğin hareketlerini takip ederek yaşlı adamı sinyal üzerinden bulmak için teknik bir çalışma başlattı.

AFAD görevlileri yapılan çalışmada, köpeğin ormanlık alanda ve bölgede gittiği noktaların haritasını çıkararak buralara hareket edecek. Mehmet Güler'in oğlu Ali Osman Güler, köpeğin babasını bulduğunu düşündüklerini ve bu çalışmanın kendilerini yaşlı adama götüreceğine inandıklarını belirterek, Olay günü etrafta çok insan var diye köpeğin ortadan kaybolduğunu zannettim. Ardından birkaç gün geçtikten sonra köpek gelmez oldu ve köpek olaydan 14 gün sonra tekrar geldi geldiğinde yemeğini verdik ve tekrar gideceğini hiç tahmin etmedik. İkinci gidişinden sonra 24 gün geçti tekrar geri geldi. Bu sefer tasmasına takip cihazı taktık, beklemeye devam edeceğiz. İnşallah bizi babamıza götürecek, artık bulunmasını istiyoruz. Bu yöntem başarılı olursa onu bulacağız. dedi.

Yaşlı adamın köpeği boynuna cihaz bağlandıktan sonra salınırken, ekipler de takibe başladı. Yaşlı adamın ailesi ve AFAD, Karabaş'ın kendilerine doğru sinyali vermesini bekliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 01:13 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! İsrail'in TIPH Kararına AK Parti'den İlk Yanıt: Yeni Bir Saldırı Planlanıyor Ateizm Derneği, İlahiyatçı Cemil Kılıç'a Destek Verdi

İtalya'da Görücüye Çıkan Milli Damar Robotu Kongredeki Katılımcılardan Tam Not Aldı Erdoğan, Katar Emiri'ni Arayarak Asya Kupası İçin Tebrik Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 14:13:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya 41 Gündür Bulunamıyordu, Köpeğine Gprs Taktılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]