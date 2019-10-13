Son Dakika Haberleri: Sakarya 50 yıl sonra duvağını takarak tekrar evlendiler
Son Dakika Güncel Sakarya 50 yıl sonra duvağını takarak tekrar evlendiler

Sakarya 50 yıl sonra duvağını takarak tekrar evlendiler

13 dakika önce

Adapazarı'nda evliliklerinin 50'nci yıldönümünü düğün salonunda yapılan bir düğünle kutlayan Turnuk çifti aşklarıyla gençlere örnek oldu.

Adapazarı'nda evliliklerinin 50'nci yıldönümünü düğün salonunda yapılan bir düğünle kutlayan Turnuk çifti aşklarıyla gençlere örnek oldu.

Adapazarı Tığcılar Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Şefika (70) ve Naci Turnuk(72) çifti, 50'nci evlilik yıldönümünde düğün yaparak aşklarını tazeledi. Adapazarı'nda bir düğün salonunda gerçekleşen düğüne çok sayıda davetli katıldı. Turnuk çifti pasta kesip, oyunlar oynayarak doyasıya eğlendi.

70 yaşında tekrar gelinliğini giyen Şefika Turnuk, Böyle bir düğüne belki de ihtiyaç duymazdım ama sırf sesimizi duyurmak için. Türkiye'de böyle güzelliklerin olacağına ve devam edeceğine inanıyorum. Bir başlangıç yaptım diyorum. dedi.

Sakarya 50 yıl sonra duvağını takarak tekrar evlendiler

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 12:35 Kaynak: DHA
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