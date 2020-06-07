SAKARYA 65 yaş üzeri vatandaşlar parklara ve çay bahçelerine akın etti - Son Dakika

65 yaş üzeri vatandaşlar parklara ve çay bahçelerine akın etti

SAKARYA'da, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar izinlerinde parklara ve çay bahçelerine akın etti. 1 Haziran'dan itibaren başlatılan normalleşme sürecinde kaldırılan hafta sonu kısıtlamaları kapsamında diğer vatandaşlarla beraber ilk kez sokağa çıkan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, Millet Bahçesi, çay bahçeleri ve parkların yolunu tuttu. Parklara akın eden vatandaşlar yürüyüş yapıp, aile ve dostlarıyla vakit geçirdi. Sıcak hava nedeniyle bunalanlar ise gölge alanlarda oturarak zaman geçirmeyi tercih etti. Bazı vatandaşlar ise arkadaşlarıyla beraber çay bahçelerinde oturup sohbet etti. Diğer kısıtlamalardan farklı olarak çay bahçeleri ve diğer işletmelerinin açık olmasından memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar, serbestliğin artırılmasını ancak vatandaşların da tedbirlere uyması gerektiğini söyledi.