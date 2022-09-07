Sakarya'da dehşet! Boşanma aşamasındaki karısını adliye önünde defalarca bıçakladı - Son Dakika
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Sakarya'da dehşet! Boşanma aşamasındaki karısını adliye önünde defalarca bıçakladı

07.09.2022 12:00

Sakarya Adalet Sarayı önünde cani bir adam, boşanma aşamasında olduğu ve bir süredir ayrı yaşadığı karısını defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Zanlı, suç aleti ile birlikte yakalanırken çevredeki kadınların tepkisi dikkat çekti.

Sakarya'da boşanma aşamasında oldukları ve bir süredir ayrı yaşadıkları öğrenilen E.B. (31) ile Ş.B. (25), davaları için adliyeye geldi.

ART ARDA BIÇAKLADI

Adliye binası karşısında bulunan bir işletmede oturan karısı ile karşılaşan koca E.B., Ş.B.'yi 4-5 ayrı yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

SUÇ ALETİ İLE BİRLİKTE YAKALANDI

Karısını bıçaklayan şahıs, adliyede görevli polis ekiplerince suç aleti ile birlikte yakalanarak etkisiz hale getirildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve durumunun ağır olduğu öğrenilen genç kadın ise Yenikent Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Boşanma aşamasında olduğu karısını adliye önünde defalarca bıçakladı

GÖZALTINA ALINDIĞI ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanan ve gözaltına alınan şahsın asayiş şube müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, olayın hemen ardından çekilen görüntülerde ise caninin gözaltına alındığı anlar ve çevredeki diğer kadınların yaşanan olaya gösterdiği tepkiler yer aldı.

Boşanma aşamasında olduğu karısını adliye önünde defalarca bıçakladı
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Özlem Sakarya, bini aşkın sporcu arasında birinci oldu Özlem Sakarya, bini aşkın sporcu arasında birinci oldu Sakarya'da boşanma davalarının olduğu gün eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı Sakarya'da boşanma davalarının olduğu gün eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı
Kaynak: İHA

Sakarya, Camili, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da dehşet! Boşanma aşamasındaki karısını adliye önünde defalarca bıçakladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da dehşet! Boşanma aşamasındaki karısını adliye önünde defalarca bıçakladı - Son Dakika
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