Karısını defalarca bıçaklayan cani koca adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Karısını defalarca bıçaklayan cani koca adliyeye sevk edildi

08.09.2022 10:46

Sakarya Adalet Sarayı mevkiinde bulunan iş merkezi önünde boşanmak üzere olduğu karısını defalarca bıçaklayarak ağır yaralayan şahıs, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

Sakarya Adalet Sarayı mevkiinde bulunan iş merkezi önünde boşanmak üzere olduğu karısını defalarca bıçaklayarak ağır yaralayan şahıs, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi'nde bulunan adliye binası karşısındaki iş merkezi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasında oldukları ve bir süredir ayrı yaşadıkları öğrenilen E.B. (31) ile Ş.B. (25), davaları için adliyeye geldi. Adliye binası karşısında bulunan bir işletmede oturan karısı ile karşılaşan koca E.B., Ş.B.'yi 4-5 ayrı yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Karısını bıçaklayan şahıs, adliyede görevli polis ekiplerince suç aleti ile birlikte yakalanarak etkisiz hale getirildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve durumunun ağır olduğu öğrenilen genç kadın ise Yenikent Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanan ve gözaltına alınan şahsın Asayiş Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında cani koca adliyeye sevk edildi. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Sakarya, Camili, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karısını defalarca bıçaklayan cani koca adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karısını defalarca bıçaklayan cani koca adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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