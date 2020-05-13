SAKARYA Adapazarı'nda 2 grup arasındaki kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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SAKARYA Adapazarı'nda 2 grup arasındaki kavgada 4 kişi yaralandı

6 saat önce

Adapazarı'nda 2 grup arasındaki kavgada 4 kişi yaralandıADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI'nda iki grup arasında çıkan tartışmada 2'si yabancı uyruklu 4 kişi yaralandı.

Adapazarı'nda 2 grup arasındaki kavgada 4 kişi yaralandı

ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI'nda iki grup arasında çıkan tartışmada 2'si yabancı uyruklu 4 kişi yaralandı. Gece saatlerinde Adapazarı Yağcılar Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı üzerinde yürüyüş yapan 2'si yabancı uyruklu 4 kişi ile yaklaşık 10 kişilik grup arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbede sırasında 2'si yabancı uyruklu 4 kişi yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil ekibi sevk edildi. Yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırıldı. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

SAKARYA Adapazarı'nda 2 grup arasındaki kavgada 4 kişi yaralandı

Adapazarı, Sakarya, Polis, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 10:10 Kaynak: DHA


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