SAKARYA ADAPAZARI'NDA 5 BİN KİŞİ MEYDANDA BAYRAMLAŞTI
1 saat önce
Adapazarı'nda, 15 Temmuz Demokrasi Meydanında bayram namazında bir araya gelen protokol ve yaklaşık 5 bin kişi namazın ardından bayramlaştı.
Adapazarı'nda, 15 Temmuz Demokrasi Meydanında bayram namazında bir araya gelen protokol ve yaklaşık 5 bin kişi namazın ardından bayramlaştı. Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 03:18 Kaynak: DHA
Sakarya Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma töreni 15 Temmuz Demokrasi Meydanında protokol ve vatandaşların yoğun ilgisi ile gerçekleştirildi. 5 bin kişinin katıldığı bayramlaşmaya Vali Ahmet Hamdi Nayir, Ak Parti Milletvekilleri Çiğdem Erdoğan Atabek, Recep Uncuğoğlu, İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Cengiz Yiğit, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, İl Müftüsü İhsan Açık katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ardından kılınan bayram namazı sonrası alanı dolduran vatandaşlar protokol ile bayramlaştı.
İstanbul'da minibüs aydınlatma direğine çarparak takla attı Olçok'un "Bahçeli idamı kaldırdı" sözlerine MHP'den yanıt: Gerçek dışı söylemler kendisine bir şey kazandırmaz Putin'den Kurban Bayramı mesajı: Rusya'ya yaptıkları katkılar çok değerli Boks eldiveni giyen Zaharova: Sadece bir kedicik değil bir boksörüm de