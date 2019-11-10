Sakarya adapazarı'nda kazada aile yok oldu 3 ölü, 7 yaralı

Adapazarı'nda kazada aile yok oldu 3 ölü, 7 yaralı

ADAPAZARI'nda, 4 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında Oğuzcan Uğurlu, eşi İncinur Uğurlu ve 7 aylık bebekleri Eymen Efe Uğurlu yaşamlarını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde, Adapazarı Orhangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Oğuzcan Uğurlu idaresindeki 54 ADC 490 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek 54 S 2046 plakalı işçi servisine çarptı. İşçi servisi ise önünde ilerlemekte olan 54 AS 478 plakalı otomobile ve yol kenarında park halinde bulunan 45 ED 674 plakalı otomobile çarptı. Kazada yaralanan 10 kişi 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Oğuzcan Uğurlu, eşi İncinur Uğurlu ve 7 aylık bebekleri Eymen Efe Uğurlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamlarını kaybetti.

Polis meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlattı.