SAKARYA Adapazarı'nda lise ve Halk Eğitim Merkezi'nde maske üretiliyor - Son Dakika
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SAKARYA Adapazarı'nda lise ve Halk Eğitim Merkezi'nde maske üretiliyor

25 dakika önce

Adapazarı'nda lise ve Halk Eğitim Merkezi'nde maske üretiliyorADAPAZARI Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Halk Eğitim Merkezi, hem standart hem de cerrahi maske üretimine başladı.

Adapazarı'nda lise ve Halk Eğitim Merkezi'nde maske üretiliyor

ADAPAZARI Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Halk Eğitim Merkezi, hem standart hem de cerrahi maske üretimine başladı. Piyasadaki fiyat artışını engellemek amacıyla 50 adet maske 125 TL'ye satılacak.

Adapazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, koronavirüs ile mücadele kapsamında piyasadaki maske ihtiyacını karşılamak amacıyla öğretmen ve öğrencileriyle birlikte maske üretimine başladı. Lisede 3 derslikte devam eden üretimde günlük bin adet maske, Sakarya Halk Eğitim Merkezinde ise günlük bin adet cerrahi maske üretimi gerçekleştiriliyor. Seri üretim için adım atılan 2 merkeze 1 hafta içinde yeni cihazlar geleceği belirtildi.

Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş gelecek hafta kapasitelerini arttıracaklarını belirterek, "İki noktada maske üretimine başladık. Usta öğreticilerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle birlikte üretim yapmaktayız. Ancak önümüzdeki hafta başından itibaren kapasitemiz günlük 10 bin adede çıkacak." dedi.

Piyasadaki fiyat artışını engellemek için sabit fiyat politikası izlediklerini söyleyen Bakırtaş, "Şu an için öngördüğümüz fiyat çalışması tamamlanmak üzere, ancak yaptığımız çalışma da 50 adetli paket için 125 TL civarında olacağını öngörüyoruz." diye konuştu.

3 VARDİYA ÇALIŞIYOR

Öğretmen ve öğrencilerin talebi karşılamak adına 3 vardiya çalıştığını belirten Adapazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sevda Aslan, "Moda Tasarımı ve El Sanatları öğrencilerimizle Bakanlığımız tarafından verilen talimat doğrultusunda üretime başladık. Önümüzdeki hafta seri üretime geçerek 3 vardiya halinde tüm ekibimizle birlikte bu çalışmayı başarıyla gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Öğretmen Ebru Şahin ise, "Üretime dün başladık, 2 günde hızlı bir şekilde ekipmanları ayarlayarak atölyemizi kurduk ve üretime başladık. Günlük bin adet üretmeye çalışıyoruz, inşallah yolunda gider ve daha çok arttırırız." dedi.

Meslek Liselerinin üretimde önemli bir rol oynadığını belirten öğretmen Emine Genç, "Piyasanın ihtiyacı olan maske ihtiyacını karşılamak için ve fiyat talebini aşağıya çekebilmek için meslek lisesi öğretmenleri ve öğrencileri olarak evinden çıkmaya korkan vatandaşlarımıza yardım etmeye çalışıyoruz. Bu da şunu gösteriyor, meslek liselerimiz her alanda üretime hazır, becerileri gelişmiş durumda. Lütfen meslek liselerini önemseyelim." diye konuştu.

CERRAHİ MASKE ÜRETIYORLAR

Sağlık Personelleri ve Kamu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla cerrahi maske üretimine giren Sakarya Halk Eğitim Merkezinin Müdürü Abdulvahit Uygar, "Hızlı bir şekilde ihtiyaç duyulan cerrahi maske dediğimiz maskeyi üretmek için kısa sürede üretime geçtik. Şuan üretimimiz bin adete kadar, ancak çok yakın tarihte otomasyon cihazımız gelecek ve günlük 5 bin adet üretim yapacağız." dedi.

SAKARYA Adapazarı'nda lise ve Halk Eğitim Merkezi'nde maske üretiliyor

Anadolu Lisesi, Adapazarı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:39 Kaynak: DHA

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