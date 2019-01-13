Sakarya Adaylarını Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya'daki belediye başkan adaylarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya'daki belediye başkan adaylarını açıkladı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karasu ilçesinde BMC Fabrikası'nın temel atma töreninden sonra Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak olan 'AK Parti Sakarya Belediye Başkanları Aday Tanıtım Töreni'ne katıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen programda konuşan Erdoğan, "BMC firması tüm etapları bittiğinde 10 bin kişiye istihdam sağlayacak toplamda 500 milyar dolarlık bir yatırımın ilk adımını attı. Şimdi temelini attığımız ilk kısım 2020'de inşallah hizmete girecek. Savunma sanayimizin önemli şirketlerimizden olan bu firmamız ihracata yönelik Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği nokta önemli, buradan daha ileriye gidebilmek için adımları birlikte atmalıyız. Birileri ülkemizin önünü kesmek için her türlü yola başvuruyor" dedi.



"DERDİMİZ BAĞCIYI DÖVMEK DEĞİL, ÜZÜMÜ YEMEK"



Erdoğan, "Arifiye'deki tank fabrikamız için Cumhurbaşkanlığı olarak satış değil, özelleştirme değil, bu proje ile ilgili daha ileri modernizasyon olabilmek için işletme devri yaptık BMC'ye 25 yıllığına verdik. BMC buraya yaklaşık 50 milyon dolar yatırım yapacak. 50 milyon dolar daha modern bir tesis olsun ve bu modern tesiste bütün tankların ve aracın en ileri şekilde yapılması. Burada çalışanlar çıkarılmayacak. Bizim derdimiz; bağcıyı dövmek değil, üzümü yemek. En ileri düzeyde ne yapabiliriz bizim düşmanlarımız hatırlayın bize telsiz yaptırmıyorlardı Kıbrıs'ta. O savaşta stratejik ortaklarımız önümüzü kesmeye çalıştılar bizde ASELSAN'ı kurduk. Aynı şekilde şimdi de tanklarımızı yapıyoruz. Elimizdeki tankların bakımını da yapalım istiyoruz. Biz oraya uzaydan eleman getirmeyeceğiz, biz o elemanları Sakarya'dan alacağız. Birileri çıkıyor bu CHP zihniyeti bunun önünü kesmeye çalışıyor. bunlarda vatan severlik yok, milli ve yerlilik duygusu yok, bunların bütün derdi bir şeyin temelini atıyorsanız onun önünü kesmek" diye konuştu.



"İHA VE SİHA'LARI NASIL YAPTIYSAK, KENDİ SAVAŞ UÇAĞIMIZI DA YAPACAĞIZ"



Erdoğan, "Özellikle Arifiye'de olduğu gibi bu konularda CHP'ye yüklenince birileri rahatsız oluyor ve hemen suçu başkalarının omuzlarına yüklemenin derdine düşüyor. Hala kendi savaş uçağımızı üretmek için çırpınıyoruz ama İHA ve SİHA'ları nasıl yaptıysak kendi savaş uçağımızı da yapacağız Allah'ın izniyle. İman ve azim öyle bir şey dir ki tekeden bile süt çıkartır. Bir yandan F-35 uçaklarının yapımına yardımcı olduk, öte ki yandan geleceğin savaş uçağı konseptini yakalamak için çalışmalar yürütüyoruz. 1930-1940'lı yıllarda bu ülkede uçak üretiyordu. Fakat dönemin yöneticilerinin ferasetsizliği sebebiyle bu fabrikaya verilen siparişlerle kalmamış ihracat izinleri askıya alınmıştır. Askeri uçak üretimine yönelik tesis kurulmuştu. Dönemin hava kuvvetleri komutanına gidenler; Amerika bedava uçak veriyor denerek geri çevrildi. Savunma sanayimizde bir takım hamleler başlatıldıysa onların önü kesilmeye çalışıldı" dedi.



"SAVUNMA SANAYİ DIŞA BAĞIMLILIK ORANI YÜZDE 35'E DÜŞTÜ"



Erdoğan, "Hükümüte geldiğimizde savunma sanayinin stratejik önemini gördük ve bu alanda çalışmalarımızı yürütmeye başladık. 2002 yılında yüzde 80'leri bulan savunma sanayi dışa bağımlılık oranımızı, yüzde 35'ler seviyesine düşürdük. Şimdi birileri bunu başka alanlara yönlendirmek istiyor. Biz savunma sanayimizin içinde yer alan işletmelerimizin yanında, arkasındayız. Şuana kadar geldiğimiz sınırlı mesafeyle dahi savunma sanayinin önemini ve uzun vadede ülkemize ne kadar katma değer sağladığını gördük. Silahlı, silahsız İHA'larımız, gemilerimiz, toplarımız, füzelerimiz, yazılımlarımız olmasaydı inanın bana bize bugün nefes dahi aldırmazlardı. Devletin diğer alanlardaki sanayi üretim tesislerinde karşılaştığı sıkıntılar savunma sanayinde de karşımıza çıkıyor. Pek çok handikap bizi bu alanda da yeni arayışlara itiyor. Savunma sanayimizde hedeflerimize ulaşacaksak özel sektörün sermayesi dinamizmi gerçekleştirmeyiz. Herhangi bir konuda bir ürünün ve hizmetin ülkemize tasarımı, geliştirilmesi mümkünse daha çok para harcayın, daha çok zaman harcayın diyorum. Hiçbir ürün veya hizmet yurt dışından hazır alınmayacak. Bizim için kıymetli olan sadece teknolojinin kendisi değil, onun tüm aşamalarını ülkemize getirecek olan projelerdir. Bu ülke ne çektiyse hazırcılıktan çekmiştir, artık bu devri kapatıyoruz. Gerçi hala bir takım kurumlarımızın eski hastalıklardan kurtulamadığını duyuyor, görüyoruz. Bunların hesabını da en kısa sürede sorumlularından soracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.



"SAVUNMA SANAYİNDE 2 MİLYAR DOLAR İHRACAT YAPABİLEN DURUMDAYIZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma sanayinin tüm alanlarında varlık göstermeliyiz, iddia göstermemiz, çalışmamız ve başarıya ulaşmamız şart. Yerli ve milli tasarım geliştirme, ihracat, üretim için atılan her adıma için destek veren Cumhurbaşkanı var, bir devlet var. Şuanda savunma sanayinde yılda 2 milyar dolar ihracat yapabilen bir durumdayız. Önümüzdeki dönemde inşallah daha büyük atılımlar, yatırımlar ve üretimler ile Sakarya sanayindeki liderliğini inşallah sürdürecek. Fitnecilerin taliplerine sakın ha aldırmayın. Onların derdi ülkenin veya sizlerin çıkarlarını korumak değil. Türkiye'nin ayağındaki prangalardan kurtulmasına engel olmak" dedi.



İŞTE ADAYLAR



Yoğun katılımla gerçekleşen programda Erdoğan, daha sonra Sakarya'nın ilçelerinin belediye başkan adaylarını açıkladı. Taraklı ilçesi Cumhur İttifakı kapsamında ittifak yapılan MHP'ye bırakılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ilçe belediye başkan adayları ise şu şekilde oldu:



"Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Ekrem Yüce, Adapazarı Belediyesi: Mutlu Işıksu, Erenler Belediyesi: Fevzi Kılıç, Arifiye Belediyesi: İsmail Karakullukçu, Sapanca Belediyesi: Özcan Özen, Geyve Belediyesi: Murat Kaya, Pamukova Belediyesi: Cevat Keser, Kaynarca Belediyesi: Murat Kefli, Kocaeli Belediyesi: Ahmet Acar, Karapürçek Belediyesi: Orhan Yıldırım, Akyazı Belediyesi: Bilal Soykan, Hendek Belediyesi: Ali Kemal Sofu, Ferizli Belediyesi: İsmail Gündoğdu, Serdivan Belediyesi: Yusuf Alemdar, Karasu: İshak Sarı ve Söğütlü Belediyesi: Korak Oktay Özten." Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra aday göstermedikleri ve Cumhur İttifakı kapsamında MHP'ye bırakılan Taraklı ilçesi için İbrahim Pilavcı ismini açıkladı.



(İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Sakarya Adaylarını Açıkladı! İşte Tam Liste

Erdoğan'dan Down Sendromlu Çocuğa: Beni Ne Kadar Seviyorsun, Göster Bakalım

Şanlıurfa'daki Aile Kavgasındaki Kavgada Silahlar Konuştu: 2 Ölü, 1'i Asker 13 Yaralı

ABD Başkanı Trump'ı Tuvalet Fırçası Haline Getirdiler