Sakarya Adliyesindeki davalar korona virüsü nedeniyle ertelendi - Son Dakika

Sakarya Adliyesinde görülen davalar korona virüsü sebebiyle ertelendiği öğrenildi.



Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve en son ülkemizde de görülen korona virüsüne karşı tedbirler devam ediyor. Kurum ve kuruluşlar tedbirleri en üst seviyeye çıkardı. Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından alınan karar neticesinde Sakarya Adliyesinde korona virüsü sebebiyle ertelendi. Gerekli görülen davalarda sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanacak. - SAKARYA