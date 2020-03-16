Sakarya Adliyesindeki davalar korona virüsü nedeniyle ertelendi - Son Dakika

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Sakarya Adliyesindeki davalar korona virüsü nedeniyle ertelendi
6 saat önce
Sakarya Adliyesinde görülen davalar korona virüsü sebebiyle ertelendiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:39 Kaynak: İHA
Sakarya Adliyesinde görülen davalar korona virüsü sebebiyle ertelendiği öğrenildi.
Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve en son ülkemizde de görülen korona virüsüne karşı tedbirler devam ediyor. Kurum ve kuruluşlar tedbirleri en üst seviyeye çıkardı. Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından alınan karar neticesinde Sakarya Adliyesinde korona virüsü sebebiyle ertelendi. Gerekli görülen davalarda sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanacak. - SAKARYA
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