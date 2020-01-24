Sakarya AFAD'dan 16 personel 4 araç Elazığ'a gönderildi - Son Dakika

Alınan bilgilere, saat 20.55'te merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi. Yaşanan deprem sonrası Sakarya Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğüne bağlı (AFAD) 16 personel 3 kurtarma aracı 1 tane tır bölgeye desteğe gönderildi. - SAKARYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Elazığ beşik gibi! Sivrice'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu