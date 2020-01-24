Sakarya AFAD'dan 16 personel 4 araç Elazığ'a gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya AFAD'dan 16 personel 4 araç Elazığ'a gönderildi - Son Dakika

Sakarya AFAD'dan 16 personel 4 araç Elazığ'a gönderildi

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki deprem sonrası Sakarya AFAD'dan 16 personel 4 araç bölgeye desteğe gönderildi.

Sakarya AFAD'dan 16 personel 4 araç Elazığ'a gönderildi, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki deprem sonrası Sakarya AFAD'dan 16 personel 4 araç bölgeye desteğe gönderildi.


Alınan bilgilere, saat 20.55'te merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi. Yaşanan deprem sonrası Sakarya Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğüne bağlı (AFAD) 16 personel 3 kurtarma aracı 1 tane tır bölgeye desteğe gönderildi. - SAKARYA

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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:58 Kaynak: İHA
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