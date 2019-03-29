Son Dakika Haberleri: Sakarya Afad'tan "Doğada Arama Kurtarma" Tatbikatı

Sakarya Afad'tan "Doğada Arama Kurtarma" Tatbikatı

29 dakika önce

Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, "Doğada Arama Kurtarma" tatbikatı gerçekleştirdi.

Sakarya Afad'tan
Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, "Doğada Arama Kurtarma" tatbikatı gerçekleştirdi.

Sakarya AFAD Birlik Müdürlüğü Ekipleri, Türkiye Afet Müdahale (TAMP) kapsamında hazırlanan Sakarya Afet Müdahale planı çerçevesinde, Yerel Düzey Arama ve Kurtarma Hizmet Grubu Ana ve Destek Çözüm ortaklarının katılımı ile Sapanca Soğucak Yaylası mevkisinde "Doğada Arama Kurtarma" tatbikatı yaptı.

Arama Kurtarma Birlik Müdürü Özge Aktaş Panta'nın koordinesinde tatbikata toplam 84 arama kurtarma personeli ve 14 araç katıldı.

Tatbikatta senaryo gereği, Jandarma ekiplerinden Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi'ne gelen ihbarla spor faaliyetleri için Sapanca Soğucak Yaylası'na çıkan gruptan 2 vatandaşın kaybolduğu bildirildi.

Olay bölgesine sevk edilen ekipler, bölgede kriz merkezi kurarak geniş çaplı arama tarama çalışmaları başlattı.

Arama kurtarma ekipleri belirlenen koordinatlar çerçevesinde iki ayrı bölgeye ayrılarak engebeli arazide kayıp vatandaşlara yaralı olarak ulaştı.

Ekipler tarafından sedye yardımıyla kurtarılarak kazazedeler, 112 ekiplerine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:34 Kaynak: AA

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