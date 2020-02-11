Sakarya ailesinin geçimi için su satıyor - Son Dakika
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Sakarya ailesinin geçimi için su satıyor

6 saat önce

Ailesinin geçimi için su satıyorSAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, 4 yıl önce Suriye'deki savaştan kaçıp ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelen Hatice Hamud (11), kardeşleriyle birlikte su satarak ailesinin geçimine yardımcı oluyor.

Ailesinin geçimi için su satıyor

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, 4 yıl önce Suriye'deki savaştan kaçıp ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelen Hatice Hamud (11), kardeşleriyle birlikte su satarak ailesinin geçimine yardımcı oluyor.

Suriyeli Hatice Hamut, savaş nedeniyle 4 yıl önce eşini geride bırakıp 9 çocuğuyla birlikte ülkesinden kaçarak Akyazı'ya yerleşti. Ailenin çocuklarından Hatice Hamud, geçim sıkıntısı nedeniyle kardeşleriyle birlikte su satmarak katkı sağlamaya çalışıyor. Hatice, insanların kendisine destek olduğunu belirterek, "Su almasalar bile para veriyorlar. Kur'an kursuna gidiyorum. İmam hatipe gitmek istiyorum. Şu an dışardayım, sadece ayaklarım üşüyor. Sattığım su paralarıyla önce kardeşlerime sonra da kendime çorap alacağım." dedi.

Anne Buseyne Ramazan ise eşinin Suriye'de kaldığını belirterek, "4 yıl önce savaştan kaçarak önce Adana'ya geldik. 9 çocuğumla ev bulmak zor olduğundan Malatya'ya geçtik, aynı sorunu orada da yaşadık. Oradan İstanbul'a gittik. Ev kiraları yüksek olduğundan Akyazı'ya geldik. Burada zor şartlar altında çocuklarımla mücadele veriyoruz. Ev kirasını ödeyemiyoruz. Eşim sağ mı ölümü hiçbir şekilde haber alamıyoruz. Çocuklarım geçinmek için su satıyorlar. Gece sokakta başlarına bir şey gelmesinden korkuyorum. Bende iş bulup çalışmak istiyorum." diye konuştu.

Sakarya ailesinin geçimi için su satıyor

Hatice Çarpar, Suriye, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:51 Kaynak: DHA
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