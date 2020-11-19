"Sakarya Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı" Altın Karınca ödülüne layık görüldü - Son Dakika

"Sakarya Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı" Altın Karınca ödülüne layık görüldü

19.11.2020 11:35

Sakarya Büyükşehir Belediyesince hazırlanan Sakarya Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı projesi, Marmara Belediyeler Birliği tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Altın Karınca" ödül töreninde ödüle layık görüldü.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince hazırlanan Sakarya Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı projesi, Marmara Belediyeler Birliği tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Altın Karınca" ödül töreninde ödüle layık görüldü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ödül töreninde konuşan Başkan Yüce, kent bilgi sistemlerine dayalı, birbiriyle bağlantılı akıllı şehir uygulamaları ile vatandaşların hayatını kolaylaştıran stratejik yönetimin, akıllı yönetimle desteklendiği ve kaynakların etkili ve verimli kullanıldığı bir şehir oluşturmanın birinci hedefleri olduğunu belirtti.

Yüce, Türkiye'de yerel yönetimlerde ilk olan "Sakarya Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı" projesinin 3. ödülünü kazandığını aktararak, "Sakarya Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı (SASEP) Cumhurbaşkanımızın 'Dün, hizmet gelsin de nasıl gelirse gelsin diye düşünüyorduk, bugün akıllı şehirler inşa etmenin peşinde koşuyoruz.' sözünden ilham alarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı '2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı' çalışmaları ışığında eş zamanlı hazırlanarak belediyeler arasında bir ilk olma özelliğini taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Başkan Yüce, akıllı şehir uygulamalarının sonuçlarını etkin bir şekilde görmek ve sosyal faydasını en üst seviyeye çıkarmak için önceliklere göre, ülkenin üst vizyonlarına uygun akıllı şehir stratejisi ve eylem planı hayata geçirmeyi hedef olarak seçtiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu adımı, şehir sakinlerimize daha yaşanabilir bir Sakarya sunmayı sağlamak ve değişen, dönüşen dünyada risklerimizi yönetmek adına gerçekleştirdik. Belediyemizin akıllı şehir yolculuğunda yöntem olarak katılımcılık ve yerel öncelikler esas alınmıştır. Sakarya Büyükşehir Belediyesinin Akıllı Şehir Yol Haritasının Belirlenmesi ve Eylem Planının Hazırlanması hedefi ile Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde şehirdeki tüm kamu ve özel sektördeki aktörler ile odak toplantılar yapılarak şehrin sorunları, akıllı şehirler sistemlerinin sunduğu çözüm önerilerinin ışığında değerlendirilmiştir."

Akıllı Şehir, Marmara, Sakarya, yerel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Sakarya Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı' Altın Karınca ödülüne layık görüldü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Alice Campello, Morata'yla tanışma hikayelerini anlattı: Mesajına aylar sonra cevap verdim İstanbul'da taksicilere kısa mesafe ve yolcu seçme denetimi Evlilikleri kısa sürdü! Sıla ve Hazer Amani çifti boşanacaklarını açıkladı Ayhan Akman'dan koronavirüse yakalanan Arda Turan için korkutan iddia: Ateşi 39'a çıkmış Yanında çalışan ustalar bile tarifini bilmiyor! Ali Koç da bu lezzetin müdavimi oldu Mert Günok'un orta sahaya çıkıp topa müdahale etmesi, sosyal medyada gündem oldu Plaja giden aile, kayaların altında kaldı! Anne 7 aylık bebeğine sarılı halde bulundu Vaka sayısı düşmezse hafta içi de sokağa çıkma kısıtlaması gelebilir
Korona test kuyruğunu protesto eden adam hastane önünde soyundu Korona test kuyruğunu protesto eden adam hastane önünde soyundu         
11:44
Dünya'da ilk kez Türkiye'de görüldü! Testis ağrısıyla hastaneye giden vatandaşın korona testi pozitif çıktı Dünya'da ilk kez Türkiye'de görüldü! Testis ağrısıyla hastaneye giden vatandaşın korona testi pozitif çıktı         
11:21
Komşuları ile tartışan kadın, önce binayı yakmaya kalktı sonra bıçağı boğazına dayadı Komşuları ile tartışan kadın, önce binayı yakmaya kalktı sonra bıçağı boğazına dayadı         
10:57
15 yaşındaki çocuk, oyun nedeniyle tartıştığı aynı yaştaki kuzenini bıçakladı 15 yaşındaki çocuk, oyun nedeniyle tartıştığı aynı yaştaki kuzenini bıçakladı         
10:53
Türk bilim insanı Uğur Şahin'den koronavirüs aşısı müjdesi: Dağıtıma 25 Aralık'tan önce başlayabiliriz Türk bilim insanı Uğur Şahin'den koronavirüs aşısı müjdesi: Dağıtıma 25 Aralık'tan önce başlayabiliriz         
10:46
Önce motorla gezdirdiler, ardından gasbedip bıçakladılar! Saldırganları 'İlknur' dövmesi ele verdi Önce motorla gezdirdiler, ardından gasbedip bıçakladılar! Saldırganları 'İlknur' dövmesi ele verdi         
10:10
Cam filmlerle yakalanan sürücünün savunması pes dedirtti: O zaman bana koruma verin, düşmanlarım var Cam filmlerle yakalanan sürücünün savunması pes dedirtti: O zaman bana koruma verin, düşmanlarım var         
09:46
İkinci el araç satışları durma noktasına geldi İkinci el araç satışları durma noktasına geldi         
09:44
Gözler Merkez Bankası'nın Para Politikası toplantısına çevrildi! Piyasalar faiz artırımı bekliyor Gözler Merkez Bankası'nın Para Politikası toplantısına çevrildi! Piyasalar faiz artırımı bekliyor         
09:26
Başına taş düşen işçi feci şekilde can verdi! Kan donduran anlar kamerada Başına taş düşen işçi feci şekilde can verdi! Kan donduran anlar kamerada         
09:23
Genç müzisyen Şahan Dinç, maganda kurşunu yüzünden gözünü kaybetti Genç müzisyen Şahan Dinç, maganda kurşunu yüzünden gözünü kaybetti         
09:20
Yaramazlık yaptı diye 11 yaşındaki oğlunu oklavayla dövdü! O anlar kamerada Yaramazlık yaptı diye 11 yaşındaki oğlunu oklavayla dövdü! O anlar kamerada         
07:55
Dağlık Karabağ'da yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: İntikamımızı alacağız Dağlık Karabağ'da yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: İntikamımızı alacağız         
07:38
Bill Gates'ten dikkat çeken koronavirüs kehaneti: İş seyahatlerini, eski ofis yaşamınızı unutun Bill Gates'ten dikkat çeken koronavirüs kehaneti: İş seyahatlerini, eski ofis yaşamınızı unutun         
23:18
"9 Kere Leyla" filminden ilk fragman geldi! Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in yatak sahnesi dikkat çekti         
18:21
Yangında kül olan Vaniköy Camii imamının altınları evinde bulundu Yangında kül olan Vaniköy Camii imamının altınları evinde bulundu         
17:25
Gamze'nin şüpheli ölümüyle ilgili tutuklanmışlardı: Daha önceden 'cinsel saldırıdan' suç kayıtları varmış Gamze'nin şüpheli ölümüyle ilgili tutuklanmışlardı: Daha önceden 'cinsel saldırıdan' suç kayıtları varmış         
11:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2020 12:04:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Sakarya Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı" Altın Karınca ödülüne layık görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei