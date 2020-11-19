"Sakarya Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı" Altın Karınca ödülüne layık görüldü - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesince hazırlanan Sakarya Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı projesi, Marmara Belediyeler Birliği tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Altın Karınca" ödül töreninde ödüle layık görüldü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ödül töreninde konuşan Başkan Yüce, kent bilgi sistemlerine dayalı, birbiriyle bağlantılı akıllı şehir uygulamaları ile vatandaşların hayatını kolaylaştıran stratejik yönetimin, akıllı yönetimle desteklendiği ve kaynakların etkili ve verimli kullanıldığı bir şehir oluşturmanın birinci hedefleri olduğunu belirtti.

Yüce, Türkiye'de yerel yönetimlerde ilk olan "Sakarya Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı" projesinin 3. ödülünü kazandığını aktararak, "Sakarya Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı (SASEP) Cumhurbaşkanımızın 'Dün, hizmet gelsin de nasıl gelirse gelsin diye düşünüyorduk, bugün akıllı şehirler inşa etmenin peşinde koşuyoruz.' sözünden ilham alarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı '2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı' çalışmaları ışığında eş zamanlı hazırlanarak belediyeler arasında bir ilk olma özelliğini taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Başkan Yüce, akıllı şehir uygulamalarının sonuçlarını etkin bir şekilde görmek ve sosyal faydasını en üst seviyeye çıkarmak için önceliklere göre, ülkenin üst vizyonlarına uygun akıllı şehir stratejisi ve eylem planı hayata geçirmeyi hedef olarak seçtiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu adımı, şehir sakinlerimize daha yaşanabilir bir Sakarya sunmayı sağlamak ve değişen, dönüşen dünyada risklerimizi yönetmek adına gerçekleştirdik. Belediyemizin akıllı şehir yolculuğunda yöntem olarak katılımcılık ve yerel öncelikler esas alınmıştır. Sakarya Büyükşehir Belediyesinin Akıllı Şehir Yol Haritasının Belirlenmesi ve Eylem Planının Hazırlanması hedefi ile Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde şehirdeki tüm kamu ve özel sektördeki aktörler ile odak toplantılar yapılarak şehrin sorunları, akıllı şehirler sistemlerinin sunduğu çözüm önerilerinin ışığında değerlendirilmiştir."