Sakarya akrabalar arasında kavga: 3 yaralı - Son Dakika
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Sakarya akrabalar arasında kavga: 3 yaralı

46 dakika önce

Akrabalar arasında kavga: 3 yaralıADAPAZARI (Sakarya),(DHA) ? ADAPAZARI'nda akrabalar arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada silahların ateşlenmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Akrabalar arasında kavga: 3 yaralı

ADAPAZARI (Sakarya),(DHA) ? ADAPAZARI'nda akrabalar arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada silahların ateşlenmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Gece saatlerinde, Adapazarı Karaköy Mahallesi Setaltı Caddesi üzerinde akraba olan B.O. ve F.Y arasında iddiaya göre alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Bu sırada akrabaları olan A.T., B.O. ve F.Y.?nin oğlu H.Y. araya girmeye çalıştı. B.O. ve F.Y.?nin tabancalarını ateşlemesi sonucu araya giren 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil ekip ekipleri geldi. Olayda bacaklarından yaralanan A.T. ve B.O. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, H.Y. ise Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Silahlarını ateşleyerek 3 kişinin yaralanmasına neden olan B.O. ve F.Y. ise olayın ardından kaçtı. Polis, 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sakarya akrabalar arasında kavga: 3 yaralı

Adapazarı, Sakarya, kavga, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:49 Kaynak: DHA
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