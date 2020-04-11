SAKARYA AKYAZI'DA FIRINLAR EKMEK DAĞITTI - Son Dakika

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde faaliyet gösteren 36 ekmek fırını, sokağa çıkma yasağı nedeniyle sabah saatlerinde itibaren vatandaşların ekmek ihtiyaçlarını karşılamak için araçlarla mahalle mahalle gezerek ekmek dağıtmaya başladı. Vatandaşlar, evlerinin önüne kadar gelen fırınlara ait araçlardan ekmek satın aldı.