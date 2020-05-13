SAKARYA Akyazı'da, karantinadaki 7 kişinin testi pozitif çıktı - Son Dakika

Akyazı'da, karantinadaki 7 kişinin testi pozitif çıktı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, taziye ve iftarlara katılan, yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Hüsniye Alsat'ın 56 yakını karantinaya alınırken, yapılan ilk testlerde 7 kişi daha pozitif çıktı.

Akyazı Vakıf Mahallesi'nde Hüsniye Alsat, geçen hafta cumartesi günü fenalaşınca Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) belirtileri gösteren Hüsniye Alsat'ın, testi pozitif çıktı. Hüsniye Alsat tedaviye alınırken, filyasyon ekipleri ise temas ettiği kişileri tespit etti. Hüsniye Alsat'ın geçen hafta taziye evine gittiği, ayrıca alışveriş yaparken 56 kişi ile temas ettiği belirlendi. 56 kişi karantinaya alınırken, yapılan testlerde 7 kişinin daha pozitif olduğu öğrenildi.

Filyasyon çalışmasının devam ettiği öğrenilirken, Akyazı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri mahallede devriyeye çıktı. Akyazı'daki kadının 'süper taşıyıcı' olarak değerlendirilemeyeceğini belirten yetkililer, süper taşıyıcı olmadan engellendiğini belirtti.

Mahalle sakinlerinden Halit Bedir, "Biz bu şeyden korkmuyoruz pek, bizde sorun yok zaten. O arkadaşların evleri ileride, onlarda çok korkmuyorlar bu hastalıktan. Hiç sorun yok" diye konuşurken, yeğeni Hasan Bedir ise, "Mahallemizde oldu bu olay, evlerimiz yakın değil zaten ama korkuyoruz. Mahallemizde çıktı, elbette çekiniyoruz ama bununla ilgili önlemlerin alınması gerekiyor. Hala maskesiz geziyorlar, maske takmıyorlar" dedi.

Vakıf Mahallesi'nde yaşayan Hatice Yavuz ise, "Ben torunlarımı çıkarttım bugün, çok sıkıldılar evde diye. Mahallemizde böyle bir şey olması tabii ki bizi korkuttu. Zaten tedirgindik, daha da tedirgin olduk" diye konuştu.