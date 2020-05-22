SAKARYA Alışveriş yaparken sosyal mesafeyi unuttular - Son Dakika

Alışveriş yaparken sosyal mesafeyi unuttular ADAPAZARI'nda sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar çarşı ve pazar yerlerine akın etti. Sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşları esnaf uyardı.

Adapazarı'nda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar çarşı ve pazar yerlerine akın etti. Yoğun yağışın etkili olduğu şehir merkezinde vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Esnaf, alışveriş yapan vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardı. Alışveriş yapmak üzere dışarı çıkan İlyas Yavuz Yiğit, "Gördüğüm kadarıyla insanlar sosyal mesafeye dikkat etmiyorlar. Eğer böyle devam ederse ikinci dalga hemen gelir. Bende alışveriş için çıktım dışarı, alışverişimi yaptım ve eve gidiyorum. İnsanların dikkatli olmaları gerekiyor, kurallara uyması gerekiyor" dedi.

Alışveriş yapan Başak Maden ise, "Arife günü sokağa çıkma yasağı olduğu için insanlar alışveriş için dışarı çıktılar. Aslında maske takıyorlar ama dikkatli olmaları ve kurallara uymaları gerekiyor" diye konuştu.