Sakarya, Alman belediye başkanını ağırladı - Son Dakika

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ve Meclis Başkanı Talip Kuriş'in, Monheim Am Rhein Belediye Başkanı Daniel Zimmermann'ı ağırladığı bir toplantı gerçekleştirildi.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, ziyarete SATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yüksel Avşar ve Yurtdışı İş Geliştirme Komisyonu Başkanı Ali İhsan Güneş de katıldı.

Zimmermann'ı ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirten SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ, Sakarya'yı tanıttığı konuşmasında "Şehrimiz, ülkemizin önde gelen üretim merkezlerinden biridir. SATSO olarak 103 yıllık tarihimizle ve 10 bini aşkın üyemizle, bu şehrin her konusuyla ilgili çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Altuğ, Sakarya'nın otomotiv sanayisinin ekonominin temelini oluşturduğunu ve ihracatta en büyük payı da bu şehrin aldığını kaydetti. Altuğ ayrıca, otomotiv alanında 19 adet Ar-Ge ve 4 adet tasarım merkezine sahip olduklarını belirterek, "Ayrıca, dünyaya açılan kapımız olan Karasu Limanımız ile uluslararası ticarette ve taşımacılıkta da daha fazla söz sahibi olmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

Ziyarette konuşan, Monheim Am Rhein Belediye Başkanı Daniel Zimmermann da Türkiye ile ilişkilere verilen önemi dile getirerek, "Monheim şehri eyalet olarak Almanya içerisinde en düşük oranda kurumlar vergisi uygulayan eyalet olarak öne çıkıyor ve bu uygulama ile şehrimize yatırım yapmak isteyen Türk yatırımcıların da önünü açmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.