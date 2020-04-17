Sakarya arıcılıkta yerli üretimle ithalatın önüne geçecek - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, arıcılık alanındaki üretim çalışmaları kapsamında ithal edilen bazı kalemleri kentte üretmeyi hedeflediklerini belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentteki arıcılığın ve arı üretiminin daha iyi yerlere gelebilmesinin ele alındığı toplantıda Yüce, destek olmak amacıyla arı üreticilerine 2 tır arıcılık malzemesi hediye etti. Sakarya'da sürdürülen Melen Botanik Vadisi Projesi'ne ilişkin bilgi veren Yüce, "Melen Barajı- İstanbul arası, Kocaali, Karasu ve Kaynarca ilçelerini kapsayan 4 bin dekarlık alanı Melen Botanik Vadisi haline getirdik. 3500 fidan dikim işlemi tamamlandı. Akasya ağaçlarımızın dikim işlemine başlıyoruz. Orta kısımda da değişik tıbbi aromatik bitkiler ile ballı bitkilerin dikim işlemine geçeceğiz." ifadesini kullandı.

- "Arı sütünü artık ithal etmeyeceğiz"

Vadiyle ilgili üç ana projeden bahseden Başkan Yüce, şunları söyledi:

"Esas ana gövde bal üretimi gibi gözükse de katma değeri daha yüksek olan arıdan elde edeceğimiz ürünler olacaktır. Arıcılık konusunda, bal üretiminde ülke olarak çok önemli bir yerde olmamıza rağmen Çin'den ithal ediyorduk. Bundan böyle en azından ülke ihtiyacımızı karşılayacak kadar bir üretim sağlayabileceğiz. Arı sütünü başta ülkemiz daha sonra da Sakarya'mız için en iyi şekilde üretmeyi hedefliyor ve ithal değil yerli, milli, organik arı sütü üretmeyi istiyoruz."

Yüce, balın yanı sıra mucizevi olarak nitelendirilen arı zehri, polen üretimini de gerçekleştireceklerini aktardı. Projenin hayata geçirilmesiyle üreticilerin yıllık 1 milyon liranın üzerinde gelir elde edebileceklerine dikkati çeken Yüce, üreticilere 680 adet polen tuzaklı kovan, 600 ikili ana arı çiftleştirme kutusu, 80 koloni, 10 derin donduruculu oto buzdolabı, 10 polen temizleme ünitesi, 10 polen kurutma fırını, 4 adet arı zehri toplama seti, 4 güneş enerji ünitesi hediye ettiklerini kaydetti.

Yüce ayrıca Sakarya'nın vazgeçilmezi olan tarım sektöründe bir yandan Alancuma'daki 500 dekarlık "Tarım Uygulama Merkezi"ni üniversite ile iş birliği halinde yürüttüklerini, Fidan AŞ ve Sera AŞ ile de topraksız tarım yapmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Toplantıya, Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ör, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, daire başkanları ve arıcılık üreticileri katıldı.