Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 2019'da 57 bin 318 olaya müdahale etti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 2019'da 57 bin 318 olaya müdahale etti - Son Dakika

Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 2019'da 57 bin 318 olaya müdahale etti

7 saat önce

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 2019 yılında 57 bin 318 olaya müdahale edilerek 316 operasyon gerçekleştirildi.

Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 2019'da 57 bin 318 olaya müdahale etti, System.String[]

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 2019 yılında 57 bin 318 olaya müdahale edilerek 316 operasyon gerçekleştirildi. Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde yakalanan 18 bin 167 şüpheliden bin 93'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü 2019 yılı raporunu açıkladı. Açıklanan raporda ekiplerin 2019 yılı içerisinde toplam 57 bin 318 olaya müdahale ederek, 316 operasyon gerçekleştirdiği bildirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan 18 bin 167 şüpheliden ise bin 93'ünün tutuklanarak cezaevine teslim edildiği yıl içerisinde ayrıca; 432 adet ruhsatsız tabanca, 180 adet ruhsatsız tüfek, 451 adet kurusıkı tabanca, 5 bin 21 adet değişik çap ve markalarda fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 45 otomobil ve 246 motosiklet-bisiklet-ekobis ele geçirildi.


Öte yandan, fuhuşla mücadele kapsamında 2019 yılı içerisinde Sakarya'da 161'i kadın toplam 395 kişiye fuhuştan işlem yapılmış olup, fuhuş yaptığı tespit edilen 21 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edilirken fuhuş yapılan 70 ikametgah ise mühürlendi. Düzensiz Göçmenle Mücadele kapsamında ise; farklı uyruklarda 761 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak sınır dışı edildi. - SAKARYA

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Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:36 Kaynak: İHA
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