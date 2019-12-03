Sakarya asayiş toplantısı

Sakarya'da Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında madde bağımlılığı ile mücadele konusunda yapılan çalışmaların ele alındığı asayiş toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Garnizon Komutan Vekili Albay Salih Üstündağ, Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, kaymakamlar, emniyet, jandarma ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ve Yeşilay temsilcileri katıldı.

Asayiş ile güvenlik tedbirleri konularının da ele alındığı toplantıda, ilgili kurum ve kuruluş yöneticilerinin bağımlılıkla mücadele konusunda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunduğu belirtilen açıklamada, istatistiki verilerin de aktarıldığı kaydedildi.

Nayir, toplantıda yaptığı konuşmada, kentteki huzur ortamının devam ettirilmesi ve madde bağımlılığıyla ilgili çalışmaların istişare edilmesi bakımından bu gibi toplantıların önemli olduğuna değindi.

Bağımlılık denildiğinde akla öncelikle bir sağlık konusu olduğu gelse de bununla birlikte bir güvenlik konusu olduğunu belirten Vali Nayir, "Kişinin ve toplumun sağlığını birebir olumsuz yönde etkileyen bağımlılık konusu, aile içi şiddetin, hırsızlığın, gaspın, birçok suçun da kaynağını oluşturan bir sorundur. Birçok terör örgütünün de finans kaynağını oluşturmaktadır." diye konuştu.

Vali Nayir, kolluk birimlerinin adliyenin desteğiyle uyuşturucu ürünlerinin piyasaya çıkmadan önlemek için bir mücadelesinin olduğunu dile getirerek, madde bağımlılığına talebi engellemek ve kişileri uzak tutabilmek için herkesin ortak hareket etmesi gerektiğini anlattı.

Vali Nayir, İl Göç İdaresi yetkililerinin sunumuyla düzensiz göç konusunda yapılan çalışmaların da değerlendirildiği toplantının sonunda ilgili kurum ve kuruluşlar arasındaki iş birliğiyle koordinasyonun etkili bir şekilde yapılmasının gerekliliğine vurgu yaptı.