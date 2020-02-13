Sakarya asker uğurlama konvoyundaki kazada yaralanan genç öldü - Son Dakika

Asker uğurlama konvoyundaki kazada yaralanan genç öldü

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, asker uğurlamasında yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan Hüseyin Doğukan Saraç (17), yaşam savaşını kaybetti. Hüseyin Doğukan Saraç gözyaşları içinde toprağa verildi.

Erenler Dörtyol Sanayi mevkiinde, 1 Şubat günü meydana gelen kazada, askere gidecek arkadaşlarının eğlencesine katılan arkadaşların bulunduğu otomobile başka bir otomobilin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan Hüseyin Doğukan Saraç, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüseyin Doğukan Saraç tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Hüseyin Doğukan Saraç'ın cenazesi bugün Akyazı ilçesi Şerefiye Mahallesi'nde bulunan Şerefiye Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Şerefiye Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yakınları ve arkadaşları, Hüseyin Doğukan Saraç'ı gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı.