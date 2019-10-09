Son Dakika Haberleri: Sakarya atatürk büstünü elleriyle yıkadı
Son Dakika Güncel Sakarya atatürk büstünü elleriyle yıkadı

Sakarya atatürk büstünü elleriyle yıkadı

1 saat önce

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki ortaokulun dış cephesinde, mantolama işi yapan işçi, kirlenen Atatürk büstünü kovayla su dökerek yıkadı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki ortaokulun dış cephesinde, mantolama işi yapan işçi, kirlenen Atatürk büstünü kovayla su dökerek yıkadı.

Serdivan Hakkı Demir Ortaokulu'nun dış cephesinde yapılan mantolama işinde çalışan Zafer Uygar, bahçedeki Atatürk büstünün kirlendiğini gördü. Kaidenin üzerine çıkan Uygar, Atatürk büstünü bir kova su ile yıkadı. Zafer Uygar'ın büstte oluşan lekeleri eli ile temizlediği anlar arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenerek, sosyal medyada paylaşıldı. İşçinin davranışı beğeni topladı.

Sakarya atatürk büstünü elleriyle yıkadı

Mustafa Kemal Atatürk, Serdivan, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:04 Kaynak: DHA
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