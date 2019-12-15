Sakarya Atatürk İlkokulu'nda Yerli Malı Haftası kutlandı - Son Dakika

Sakarya'da "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kutlamaları kapsamında Atatürk İlkokulu'nda çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Okul öğretmenleri, öğrencileri ve velilerin iş birliğinde hazırlanan etkinlikte, tutumlu olma, yatırım yapma ve yerli malı kullanmanın önemi vurgulandı.

Büyük beğeni toplayan etkinlikte, Türkiye'nin her bölgesinde yetiştirilen ürünler, teknolojik gelişmeler ve yeraltı zenginlikleri stantlarda sergilendi.

Öğrenci ve öğretmenlerin yöresel kıyafetler giyerek farkındalık oluşturduğu etkinliğin amacına ulaşması için büyük emek harcandığını belirten Atatürk İlkokulu Müdürü Tekin Ateş, emeği geçen herkese teşekkür etti.