Sakarya Atatürk İlkokulu'nda Yerli Malı Haftası kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya Atatürk İlkokulu'nda Yerli Malı Haftası kutlandı - Son Dakika

Sakarya Atatürk İlkokulu'nda Yerli Malı Haftası kutlandı

6 saat önce

Sakarya'da "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kutlamaları kapsamında Atatürk İlkokulu'nda çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Sakarya Atatürk İlkokulu'nda Yerli Malı Haftası kutlandı, System.String[]

Sakarya'da "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kutlamaları kapsamında Atatürk İlkokulu'nda çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Okul öğretmenleri, öğrencileri ve velilerin iş birliğinde hazırlanan etkinlikte, tutumlu olma, yatırım yapma ve yerli malı kullanmanın önemi vurgulandı.

Büyük beğeni toplayan etkinlikte, Türkiye'nin her bölgesinde yetiştirilen ürünler, teknolojik gelişmeler ve yeraltı zenginlikleri stantlarda sergilendi.

Öğrenci ve öğretmenlerin yöresel kıyafetler giyerek farkındalık oluşturduğu etkinliğin amacına ulaşması için büyük emek harcandığını belirten Atatürk İlkokulu Müdürü Tekin Ateş, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 01:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yerli otomobil buzdolabıyla bile haberleşebilecek
Gökçeyazı fay segmenti' her an kırılabilir uyarısı Balıkesir için korkutan uyarı: 2000 yıldır kırılmayan fay segmenti her an kırılabilir D140 karayolunda kaza: 4 yaralı

Son Dakika Haberleri
20:24 Ereğli'de mağazadan hırsızlık yaparken yakalanan zanlılar serbest bırakıldı - Son Dakika
20:23 Diyarbakır kaya mezarlarda süryanice kitabeler bulundu - Son Dakika
20:20 Görevden uzaklaştırılan HDP'li Kızıltepe Belediye Başkanı Yılmaz tutuklandı - Son Dakika
20:19 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Barış Pınarı Harekatı) Burada bir terör devleti kurma projesi... - Son Dakika
20:19 (Ek Bilgi ve Görüntülerle)KIZGIN MÜŞTERİ TEKEL BAYİSİNİ BASARAK 1 KİŞİYİ YARALADI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
19:50 HDP'li eski Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz tutuklandı - Son Dakika
19:49 Amca çocukları arasında korkunç kavga: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 20:26:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakarya Atatürk İlkokulu'nda Yerli Malı Haftası kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]