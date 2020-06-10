SAKARYA Ayağı kesilen şeker hastası, akülü araç istedi - Son Dakika

Ayağı kesilen şeker hastası, akülü araç istedi

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, 5 yıl önce şeker hastalığı nedeniyle ayağı kesilen Necdet Sümer (58), hayırseverlerden kendisi için akülü tekerlekli sandalye almalarını istedi.

Kaynarca ilçesi Kızılcaali Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan Necdet Sümer'in 5 yıl önce şeker hastalığı nedeniyle sağ ayağı kesildi. Koltuk değneklerinin yardımıyla gezen Necdet Sümer, 'Şeker hastasıyım, 5 sene önce ayağımı kaybettim. Camiye gitmeye zorlanıyorum. Yetkililerden ve hayırseverlerden bana engelli aracı temin etmelerini istiyorum. Bu engelli aracını almak için çok yere başvurduk ama alamadık. Gerçekten ihtiyacım var, sağa sola gitmek için değneklerle çok zorlanıyorum' dedi

Kızılcaali Mahalle Muhtarı Faruk Çakar ise hayırsever vatandaşların Necdet Sümer'e akülü araç alınması için yardımcı olmalarını istedi.