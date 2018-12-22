Son Dakika Haberleri: Sakarya Bacağından Vuruldu, 112 Acil'i Aradı

Sakarya Bacağından Vuruldu, 112 Acil'i Aradı

5 saat önce

Bacağından vuruldu, 112 Acil'i aradıSAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, bacağından vurulan Yunus K. 112 Acili arayarak bacağından vurulduğunu söyledi.

Sakarya Bacağından Vuruldu, 112 Acil'i Aradı, System.String[]
Bacağından vuruldu, 112 Acil'i aradı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, bacağından vurulan Yunus K. 112 Acili arayarak bacağından vurulduğunu söyledi. 112 Acil ekibi tarafından olay yerinden alınarak hastaneye getirilen Yunus K. kimin kendisini vurduğunu söylemedi.

Olay akşam saatlerinde, Akyazı Düzyazı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 112 Acili arayan Yunus K. bacağından vurulduğunu söyleyerek yardım istedi. Yola çıkan 112 Acil ekibi, Yunus K.'yı belirttiği yerde bulamadı. Yunus K. kendisi ile irtibata geçen 112 Acil ekibine bulunduğu yeri yeniden tarif etti. 112 Acil ekibi tarafından bulunduğu yerden alınan Yunus K. Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yunus K. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yunus K. jandarmaya kendisini kimin vurduğunu söylemedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:09 Kaynak: DHA

Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa
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