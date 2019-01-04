Son Dakika Haberleri: Sakarya Bakan Hulusi Akar Tank Palet Fabrikası'nda İnceleme Yaptı

Sakarya Bakan Hulusi Akar Tank Palet Fabrikası'nda İnceleme Yaptı

57 dakika önce

Bakan Hulusi Akar Tank Palet Fabrikası'nda inceleme yaptıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, inceleme yapmak üzere Adapazarı'ndaki Tank Palet Fabrikası'na geldi.

Bakan Hulusi Akar Tank Palet Fabrikası'nda inceleme yaptı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, inceleme yapmak üzere Adapazarı'ndaki Tank Palet Fabrikası'na geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sabah erken saatlerde bir dizi program için Sakarya'ya geldi. Bakan Akar, ilk olarak bir süre önce özelleştirme kapsamına alınan Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki 1. Ana Bakım Merkez Komutanlığı içindeki Tank Palet Fabrikası'na giriş yaptı. Bakan Akar'a Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya İl Jandarma Komutanı Cengiz Yiğit, Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya eşlik etti. Bakan Akar'ın fabrika içinde inceleme yaparak yetkililerle görüşeceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:44 Kaynak: DHA

Hulusi Akar, Güncel
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