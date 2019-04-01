Son Dakika Haberleri: Sakarya Barosu Adına Hatıra Ormanı Oluşturulacak

Sakarya Barosu Adına Hatıra Ormanı Oluşturulacak

1 saat önce

Sakarya Barosu adına kentte hatıra ormanı oluşturulacak.

Sakarya Barosu Adına Hatıra Ormanı Oluşturulacak, System.String[]
Sakarya Barosu adına kentte hatıra ormanı oluşturulacak.

Barodan yapılan açıklamaya göre, Sakarya Barosu Başkanı Abdurrahim Burak, Sakarya Orman Bölge Müdürü Okan Kurşun'a ziyarette bulundu.

Kurşun'a, Sakarya Barosu'na ait adalet saati hediye eden Burak, çalışmalarında kolaylık diledi.

Orman Bölge Müdürü Kurşun ise Burak'a tabak hediye etti, ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Daha sonra Orman Bölge Müdürlüğü ve Sakarya Barosu iş birliğiyle Söğütlü Akgöl mevkisinde fidan dikimi yapıldı.

Sakarya Barosu adına hatıra ormanı oluşturacaklarını bildiren Burak, "Baromuz ve Orman Bölge Müdürlüğümüz iş birliğiyle oluşturacağımız hatıra ormanı güzel proje oldu. Desteklerinden dolayı Orman Bölge Müdürümüz Okan Kurşun'a teşekkür ediyorum. İnşallah 3 Nisan'da hatıra ormanımızı oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:14 Kaynak: AA

Sakarya, Güncel
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