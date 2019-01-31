Son Dakika Haberleri: Sakarya Barosu Başkanı Burak'a Ziyaretler

Sakarya Barosu Başkanı Burak'a Ziyaretler

1 saat önce

Sakarya Barosu Başkanı Abdurrahim Burak'a "hayırlı olsun" ziyaretleri devam ediyor.

Sakarya Barosu Başkanı Burak'a Ziyaretler, System.String[]
Sakarya Barosu Başkanı Abdurrahim Burak'a "hayırlı olsun" ziyaretleri devam ediyor.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Üyesi, İdare ve İmar Hukuku Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Kalabalık, Burak'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarı diledi.

Kalabalık, daha sonra Burak'a hukuk kitapları hediye etti.

İYİ Parti Adapazarı Belediye Başkan adayı Aydoğan Aslan, İYİ Parti Adapazarı İlçe Başkanı Ahmet Şahindur, Sakarya Arama Kurtarma ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneği Başkanı Selçuk Batmal ve dernek üyesi Çiğdem Sabah, Aile İçi İletişim ve Toplumsal Sorunlar Sakarya Şube Başkanı Emriye Köse ve yönetim kurulu üyeleri de Burak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Burak, nazik ziyaretleri ve hediyeleri dolayısıyla misafirlerine teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:25 Kaynak: AA

Türkiye, Sakarya, Güncel
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