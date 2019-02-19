Sakarya Barosu ile Serdivan Belediyesi Arasında Protokol

Sakarya Barosu ile Serdivan Belediyesi arasında 'Baro ve Belediye İş birliği ile Adli Yardım Projesi' adı altında iş birliği protokolü imzalandı.

Sakarya Barosu ile Serdivan Belediyesi arasında 'Baro ve Belediye İş birliği ile Adli Yardım Projesi' adı altında iş birliği protokolü imzalandı.



Maddi açıdan güçsüz ve adalete erişimde zorluk yaşayan vatandaşlara adli yardım hizmetlerinin sağlanması amacıyla imzalanan protokol ile avukatlık hizmetlerinin daha da kolaylaştırılması, adli yardım bürosunun çalışmalarının daha etkin ve yaygın hale getirilmesi amaçlanıyor.



-"Amaç hukuk ve adalete erişimi kolaylaştırmak"



Sakarya Barosu'ndan yapılan açıklamada, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın imzalanan protokol ile temel hedeflerinin adalete erişimi kolaylaştırmak olduğu ifadelerine yer verildi.



Alemdar, şunları kaydetti:



"Toplumu ayakta tutan barış, huzur, güven, birlik ve beraberlik gibi dinamiklerin en başında hukuk ve adalet gelir. Adalet mefhumu üzerinde sağlam ve mutlu bir toplum kurmak ve bunu yaşatmak hepimizin görevi. Hayata geçirmiş olduğumuz 'Baro ve Belediye İş birliği ile Adli Yardım Projesinde' de gayemiz vatandaşlarımızın yanlarında olarak hukuk ve adalet noktasına erişimlerini kolaylaştırmaktır." ifadelerini kullandı.



Sakarya Barosu Başkanı Av. Abdurrahim Burak de adalete erişim noktasında Baro ile Belediye arasında yapılan protokolün Türkiye'de bir olduğunu belirtti.



Burak, şunları ifade etti:



"Kanunda yıllarca olmasına rağmen şimdiye kadar kurumlar arasında gerçekleştirilmemiş bir işe imza attık. Sosyal hukuk ve belediyecilikte sosyal sorumluluk ve adalete olan katkı konusunda Türkiye'de ilk defa hayata geçiyor. Adalete ve hukuka ihtiyacı olan vatandaşlarımıza daha yaygın bir şekilde ulaşılması gerçekten çok önemli."



İmzalanan protokolün ardından Baro Başkanı Abdurrahim Burak, adalete erişimdeki katkıları dolayısıyla Alemdar'a teşekkür ederek, plaket takdim etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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