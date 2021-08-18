Üye Girişi
Sakarya Barosu tarihinde ilk kadın başkan olmanın mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika

Sakarya Barosu tarihinde ilk kadın başkan olmanın mutluluğunu yaşıyor

18.08.2021 12:57
Sakarya Barosu tarihinde ilk kadın başkan olmanın mutluluğunu yaşıyor, System.String[]

Sakarya Barosunun 67 yıllık tarihindeki ilk kadın başkanı olan avukat İlknur Ebiz Yıldız, hayata geçirmeyi planladığı mesleki ve sosyal projelerle görevini başarıyla tamamlayarak kadınları en güçlü şekilde temsil etmek istiyor.

Sakarya Barosunun 67 yıllık tarihindeki ilk kadın başkanı olan avukat İlknur Ebiz Yıldız, hayata geçirmeyi planladığı mesleki ve sosyal projelerle görevini başarıyla tamamlayarak kadınları en güçlü şekilde temsil etmek istiyor.

Sakarya Baro Başkanlığına aday olan evli ve iki çocuk annesi 45 yaşındaki avukat Yıldız, geçen ay gerçekleşen 54. Genel Kurulda oyların çoğunu alarak, kurulduğu 1954'ten bu yana baroya seçilen ilk kadın başkan oldu.

Her konuda hukukun üstünlüğü ve insan haklarını eksene alan bir yönetim anlayışı benimseyen Yıldız, mesleki sorunlar ile avukatların yaşadığı zorlukların çözümünde etkili olacak çalışmalara imza atmayı hedefliyor.

Yıldız, AA muhabirine, Sakarya Barosu olarak tarihi anı hep birlikte yaşadıklarını belirterek, "Bu müthiş mutluluk. Seçildiğim günden bu yana mutluluk ve heyecanın dışında en çok sorumluluk duygusunu hissettim. Zira 1954'ten beri ilk defa bir kadının bu onurlu görevle taçlandırılmış olması, daha çok çalışmamız, azmetmemiz gerektiğinin işaret fişeği anlamını taşıyor." diye konuştu.

Yönetim kuruluyla istişare içerisinde süreci doğru yönetmeye çalıştıklarını aktaran Yıldız, barodan beklenen görevleri layıkıyla yerine getirdiklerinde asıl neticeleri göreceklerini ifade etti.

Sakarya Barosunun insan hakları ve hukukun üstünlüğü konularında yapılması gerekenleri layıkıyla yerine getiren bir geleneğe sahip olduğunu vurgulayan Yıldız, "Bu gelenek çerçevesinde mutlaka hukukun üstünlüğü ve insan haklarıyla ilgili her konuda baro olarak inisiyatif alacağız. Bunun dışında da mesleki sorunlarla ilgili yapılması gerekenleri hem yerel hem genelde yapacağız." dedi.

Örnek olacak sosyal projeleri hayata geçirmek istiyor

Yıldız, hayata geçirmeyi planladıkları projelerden bazılarının ilkleri temsil ettiğini dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yeni adliye binasıyla ilgili hazırlık çalışmamız, ek binaların tefrişiyle ilgili yapacaklarımız var. Sakarya Barosunun kütüphanesi yok. İlk kez kütüphane kurulmasıyla ilgili girişimlerimizi başlattık. Sosyal donatı alanımız yoktu, yer tayini, fizibilite, fiyat teklifi çalışmalarını yaptık. Bu sadece Sakarya Barosuna değil, İstanbul, Kocaeli, Düzce ve Bolu gibi yakın illere de hizmet edecek. Projelerim içerisinde 'avukat yardımlaşma sandığı' vardı, bu da meslektaşlarımızın yararına sunulacak. Başladık ve hepsinin kararlarını aldık."

Fırsat eşitliği konusunda Atatürk ilkeleri ve aydınlanmacı anlayış çerçevesinde çok ciddi adımlar atıldığını ancak kadın temsiliyetinin bütün dünyada gerektiği yere ulaşamadığını dile getiren Yıldız, bunun barolarda da karşılarına çıktığını aktardı.

Yıldız, Türkiye'de 9 kadın baro başkanı bulunduğuna işaret ederek, "Bu dönemde sayının arttığını görüyoruz. Demek ki bir zihniyet dönüşümü yaşanmakta, bunu olumlu okuyorum. İyi örnekler artmalı, kadının fırsat eşitliğinin önündeki hem zihniyet hem ayrımcılık anlamındaki engeller kaldırılmalı. İşte bu da bizlerin üzerindeki sorumluluğu artıran bir etken." ifadelerini kullandı.

"Tavrımız hep insan haklarından yana olacak"

Bir yerde insan hakları ihlali varsa Sakarya Barosunun net şekilde tavrını ortaya koyacağını vurgulayan Yıldız, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hukukun üstünlüğü, kırmızı çizgimizdir. Bunun baroları, bir kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olarak diğer bütün kurumlardan ayıran en önemli özellik olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bunu işler kılmayı kendimize hedef olarak belirledik. Bu kapsamda mücadele alanlarımızı belirledik. Bunlardan bazıları kırılgan gruplar olarak kadınlar, çocuklar, engelliler, mültecilerdir. Sakarya Barosunun bu konulardaki tavrı, hep insan haklarından yana olacak."

Sakarya Barosu, İnsan Hakları, Sakarya, Baro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya Barosu tarihinde ilk kadın başkan olmanın mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Taliban'dan kaçanların Kabil Havalimanı'nda çıkardıkları izdihamda 17 kişi yaralandı 14:14 Son Dakika! Taliban'dan kaçanların Kabil Havalimanı'nda çıkardıkları izdihamda 17 kişi yaralandı Sarı-kırmızılılar 14:04 Sarı-kırmızılılar "Oğulcan" krizini çözdü! Yıldız futbolcu, Hatay maçında forma giyecek Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atan Marcao'ya verilecek ceza netleşti! Satılması gündemde 13:32 Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atan Marcao'ya verilecek ceza netleşti! Satılması gündemde
Kayserispor, teknik direktör Karaman'la 1 yıllık anlaşma sağladı 13:09 Kayserispor, teknik direktör Karaman'la 1 yıllık anlaşma sağladı Açıklamaları ile kendini ılımlı göstermeye çalışan Taliban, burka giymeyen kadınları infaz etmeye başladı 12:30 Açıklamaları ile kendini ılımlı göstermeye çalışan Taliban, burka giymeyen kadınları infaz etmeye başladı Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi! Sadece iki oyuncuya giydirilen çoraplar izleyici tarafından tepki topladı 12:09 Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi! Sadece iki oyuncuya giydirilen çoraplar izleyici tarafından tepki topladı
Eski Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın, gündem olan Taliban açıklamasının arkasında durdu 10:49 Eski Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın, gündem olan Taliban açıklamasının arkasında durdu Çöpçüler Kralı filmi oyuncusu Ali İnce hayatını kaybetti 09:54 Çöpçüler Kralı filmi oyuncusu Ali İnce hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
14:15 Sosyal medyada çok beğenildi! Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, iç çamaşırsız elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti
14:13 Son Dakika! Taliban'dan kaçanların Kabil Havalimanı'nda çıkardıkları izdihamda 17 kişi yaralandı
14:05 Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini değiştirdi! Tercihler 29 Ağustos-2 Eylül'de alınacak
14:04 Sarı-kırmızılılar "Oğulcan" krizini çözdü! Yıldız futbolcu, Hatay maçında forma giyecek
13:55 Tüm dünya Taliban'ın basın toplantısına katılan tek kadın gazeteciyi konuşuyor! İlk soruyu o sordu
13:31 Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atan Marcao'ya verilecek ceza netleşti! Satılması gündemde
13:16 AK Partili vekil Abdulkadir Özel'den tepki çeken paylaşım! Eleştiri bombardımanına tutulunca silmek zorunda kaldı
13:08 Kayserispor, teknik direktör Karaman'la 1 yıllık anlaşma sağladı
12:48 Son Dakika: Davasına baktığı iş insanı ile aynı masada yemek yiyen Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı açığa alındı
12:36 "Kimseden intikam almayacağız" diyen Taliban militanları, yıllar önce öldürdükleri siyasi liderin heykelini yerle bir etti
Sosyal medyada çok beğenildi! Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, iç çamaşırsız elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti Sosyal medyada çok beğenildi! Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, iç çamaşırsız elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti         
14:15
Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini değiştirdi! Tercihler 29 Ağustos-2 Eylül'de alınacak Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini değiştirdi! Tercihler 29 Ağustos-2 Eylül'de alınacak         
14:06
Tüm dünya Taliban'ın basın toplantısına katılan tek kadın gazeteciyi konuşuyor! İlk soruyu o sordu Tüm dünya Taliban'ın basın toplantısına katılan tek kadın gazeteciyi konuşuyor! İlk soruyu o sordu         
13:55
AK Partili vekil Abdulkadir Özel'den tepki çeken paylaşım! Eleştiri bombardımanına tutulunca silmek zorunda kaldı AK Partili vekil Abdulkadir Özel'den tepki çeken paylaşım! Eleştiri bombardımanına tutulunca silmek zorunda kaldı         
13:17
Son Dakika: Davasına baktığı iş insanı ile aynı masada yemek yiyen Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı açığa alındı Son Dakika: Davasına baktığı iş insanı ile aynı masada yemek yiyen Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı açığa alındı         
12:49
Afgan kadınların yakarışları yürek parçaladı! Taliban zulmünden kaçabilmek için ABD askerlerine yalvardılar Afgan kadınların yakarışları yürek parçaladı! Taliban zulmünden kaçabilmek için ABD askerlerine yalvardılar         
12:15
5 çocuk babası kuzeninin istismarına uğrayan 14 yaşındaki kız, yaşadığı dehşeti anlattı: Yumruk atarak beni kanlar içerisinde bıraktı 5 çocuk babası kuzeninin istismarına uğrayan 14 yaşındaki kız, yaşadığı dehşeti anlattı: Yumruk atarak beni kanlar içerisinde bıraktı         
11:35
Kasap Baradar, Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'a 20 yıl sonra geri döndü Kasap Baradar, Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'a 20 yıl sonra geri döndü         
10:09
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani "Toplantıya gidiyorum" bahanesiyle ülkeden kaçmış         
09:51
Camdaki Kız'ın başrol oyuncusu Burcu Biricik, çiftlikten paylaştığı pozlarla büyük beğeni topladı Camdaki Kız'ın başrol oyuncusu Burcu Biricik, çiftlikten paylaştığı pozlarla büyük beğeni topladı         
09:02
Başından vurularak öldürülen İkranur'un katilinin ilk ifadesi alındı: Yanlışlıkla oldu Başından vurularak öldürülen İkranur'un katilinin ilk ifadesi alındı: Yanlışlıkla oldu         
08:59
Yeni Zelanda, tam kapanmaya gitti! 6 ay sonra ilk korona vakası görüldü Yeni Zelanda, tam kapanmaya gitti! 6 ay sonra ilk korona vakası görüldü         
07:32
Yerli Yerli "Marilyn Monroe" dilenci kızı kaldırıp yere atarak şiddet uyguladı         
07:19
İlk adım Kanada'dan geldi! Taliban hükümetini tanımayacak: Terör örgütü olarak görüyoruz İlk adım Kanada'dan geldi! Taliban hükümetini tanımayacak: Terör örgütü olarak görüyoruz         
07:14
İki haftada 4 kilo veren Serenay Sarıkaya turuncu bikinili fit pozuyla hayran bıraktı İki haftada 4 kilo veren Serenay Sarıkaya turuncu bikinili fit pozuyla hayran bıraktı         
22:58
Taliban'dan kaçmak için uçağın iniş takımına asılan Afganların yeni görüntüleri ortaya çıktı Taliban'dan kaçmak için uçağın iniş takımına asılan Afganların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
21:48
Cinsel istismar şüphelisi otel işletmecisi, Eda Nur'u ölüme götüren geceyi anlattı: Odaya çıktık, birliktelik yaşadık Cinsel istismar şüphelisi otel işletmecisi, Eda Nur'u ölüme götüren geceyi anlattı: Odaya çıktık, birliktelik yaşadık         
17:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2021 14:28:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakarya Barosu tarihinde ilk kadın başkan olmanın mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement