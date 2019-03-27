Son Dakika Haberleri: Sakarya Barosundan Kahvaltı Programı

Sakarya Barosundan Kahvaltı Programı

1 saat önce

Sakarya Barosu Staj Eğitim Merkezi tarafından staj eğitim derslerinin 1 hafta sonra bitecek olması dolayısıyla kahvaltı programı düzenlendi.

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Sakarya Barosu Staj Eğitim Merkezi tarafından staj eğitim derslerinin 1 hafta sonra bitecek olması dolayısıyla kahvaltı programı düzenlendi.

Alanında uzman eğitmen avukatlar ve stajyer avukatlara yönelik programda konuşan Sakarya Barosu Başkanı Abdurrahim Burak, meslekte karşılaşılan sorunlara dikkati çekerek, "Mesleğimizi icra ederken karşılaştığımız sorunlar olacak. Bu sorunlarla baş edebilmek için birbirimizle sürekli dayanışma ve birlik halinde olmalıyız ki birbirimizden güç ve destek alabilelim. Sakarya Barosu olarak sizlerin hep yanındayız. İnşallah birlikte aşamayacağımız bir sorun olmayacak." ifadelerini kullandı.

Programa, Sakarya Barosu Başkan Yardımcısı Osman Ayar, Genel Sekreter Ümit Fırtın, Yönetim Kurulu üyeleri Esra Öztürk ve Özer Kaya, Staj Eğitim Merkezi Başkanı Musa Adıyaman, CMK ve Adli Yardım Koordinatörü Alim Mert de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:31 Kaynak: AA

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