Sakarya, Bartın, Kocaeli, Karabük, Düzce ve Zonguldak'ta karla mücadele sürüyor - Son Dakika

Sakarya, Bartın, Kocaeli, Karabük, Düzce ve Zonguldak'ta karla mücadele sürüyor

19.01.2021 12:29
Sakarya, Bartın, Kocaeli, Karabük, Düzce ve Zonguldak'ta karla mücadele sürüyor, System.String[]

Sakarya, Bartın, Kocaeli, Karabük, Düzce ve Zonguldak'ta karla mücadele devam ediyor.

Sakarya, Bartın, Kocaeli, Karabük, Düzce ve Zonguldak'ta karla mücadele devam ediyor.

Kentte dün itibarıyla etkisini kaybeden kar yağışı, hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesiyle yerini buzlanmaya bıraktı.

Karayolları ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karla kaplı ve buz tutan yolların ulaşımı aksatmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bartın

Bartın'da kar yağışı 4 gündür etkili oluyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 90, kent merkezinde ise 60 santimetre ölçüldü.

Kent genelinde 60 köy yoluna ulaşım sağlanamazken, ekiplerin kar küreme ve yol açma çalışmaları devam ediyor.

Trafikte sürücüler yavaş ilerlerken, vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

Belli güzergahlarda çalışan belediye halk otobüsleri ise zincir takmalarına rağmen yolda kaldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Metin Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin köy grup yollarını açık tutmak için yoğun çaba sarf edildiğini, şu ana kadar olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla kaplanan yolları temizledi, İSU Genel Müdürlüğü ekipleri de şehrin içme suyu ihtiyacının kesintisiz karşılanması için çalışma gerçekleştirdi.

Yüksek kesimlerde meydana gelen elektrik kesintileri nedeniyle depolarda bulunan jeneratörlere yakıt takviyesi yapıldı, oluşan arızalara müdahale edildi.

Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi de yağmur ve kar yağışının ardından arttı.

Kış turizm merkezi Kartepe Samanlı Dağları'nda kar kalınlığı 1 metreyi aştı.

Zonguldak

Kentte üç gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Trafik ekipleri, zincirsiz yola çıkan sürücülere yardımcı oluyor.

Kentin ana yollarında kar küreme ve tuzlama çalışması yapılırken, araç geçişine izin verilmeyen Zonguldak- İstanbul kara yolunda ulaşım normale döndü.

Karabük ve Düzce

Yoğun kar nedeniyle Karabük'te kapanan 106 köy yolundan 81'i ulaşıma açıldı.

Karabük İl Özel İdaresi ekipleri, merkez ilçede 1, Eflani'de 4, Eskipazar'da 4, Ovacık'ta 5, Safranbolu'da 3 ve Yenice'de 8 olmak üzere 25 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce'de ise 2 gün etkili olan kar yağışında, bazı araçlar kar yığınlarının altında gözükmezken, vatandaşlar yürümekte güçlük çekiyor.

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı 4 köy yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Karabük, Sakarya, Bartın, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya, Bartın, Kocaeli, Karabük, Düzce ve Zonguldak'ta karla mücadele sürüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi Mesut'un "Türkiye'de takım tutmuyorum" sözleri yıllar sonra ortaya çıktı Altyapı çalışması yapan ekipler, Roma dönemine ait tarihi kalıntı buldu Akıllı telefon üreticisi Tecno, Türkiye'de fabrika kurup üretime başlayacak Bolu eksi 32 dereceyle bu gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu ABD'de kongre baskınına özel jetiyle giden emlakçı: Pişman değilim 7 yaşında taktığı küpeler nedeniyle Keloid hastalığına yakalanan genç kız, tedavi olamazsa duyamayacak DSÖ Temsilcisi Sucaklı: Koronavirüs aşısıyla ilişkilendirilmiş herhangi bir ölüm bildirilmedi
Son Dakika! Sağlık çalışanlarına getirilen, izin ve emeklilik gibi işlemlerdeki kısıtlamalar kaldırıldı Son Dakika! Sağlık çalışanlarına getirilen, izin ve emeklilik gibi işlemlerdeki kısıtlamalar kaldırıldı         
12:29
Cemre Kemer'in çocuğunun cinsiyeti belli oldu Cemre Kemer'in çocuğunun cinsiyeti belli oldu         
11:47
Oktay Kaynarca, İbo Show'a katılanları eleştiren Güvenç Dağüstün'e öfke kustu Oktay Kaynarca, İbo Show'a katılanları eleştiren Güvenç Dağüstün'e öfke kustu         
11:27
Milan Yusuf Yazıcı'nın peşine düştü! Sezon sonu resmi teklif yapacaklar Milan Yusuf Yazıcı'nın peşine düştü! Sezon sonu resmi teklif yapacaklar         
11:21
Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz         
10:36
Pirzola yediği görüntüyle büyük tepki çeken Nusret özüne geri döndü Pirzola yediği görüntüyle büyük tepki çeken Nusret özüne geri döndü         
10:02
Kamyon kaldırımda uyuyan işçileri ezdi: 13 ölü Kamyon kaldırımda uyuyan işçileri ezdi: 13 ölü         
09:45
AK Parti MKYK'da 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili teklif Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı AK Parti MKYK'da 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili teklif Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı         
09:33
10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı 10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı         
09:15
NASA, Türkiye'deki kuraklıkla ilgili harita yayınladı: Sadece barajlar değil yer altı suları da kritik seviyede NASA, Türkiye'deki kuraklıkla ilgili harita yayınladı: Sadece barajlar değil yer altı suları da kritik seviyede         
09:10
Başarılı oyuncu Melih Çardak, Arka Sokaklar dizisine dahil oldu Başarılı oyuncu Melih Çardak, Arka Sokaklar dizisine dahil oldu         
08:42
Alanya'da avokado çekirdeği alışveriş aracı oldu! Adet başı 1 lira sayılıyor Alanya'da avokado çekirdeği alışveriş aracı oldu! Adet başı 1 lira sayılıyor         
08:13
Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı         
08:04
İzmir dönüşü korkunç kaza! Arabası takla atan Tolgahan Sayışman ölümden döndü İzmir dönüşü korkunç kaza! Arabası takla atan Tolgahan Sayışman ölümden döndü         
07:37
Neslihan Atagül, Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı Neslihan Atagül, Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı         
20:41
Çukur dizisinde Yamaç'a hayatının dayağını atan maskeli dövüşçünün kimliği ifşa oldu Çukur dizisinde Yamaç'a hayatının dayağını atan maskeli dövüşçünün kimliği ifşa oldu         
20:07
Oyuncu Zehra Yılmaz, kar pozuyla takipçilerini mest etti Oyuncu Zehra Yılmaz, kar pozuyla takipçilerini mest etti         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2021 13:20:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakarya, Bartın, Kocaeli, Karabük, Düzce ve Zonguldak'ta karla mücadele sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei