SAKARYA Bayramda şehit oğullarının mezarını ziyaret ettiler
Bayramda şehit oğullarının mezarını ziyaret ettilerSAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, Selahattin ve Ayşe Azak çifti bayramda şehit oğulları Piyade Onbaşı Fahrettin Azak'ın mezarını ziyaret ederek dua etti.
Bayramda şehit oğullarının mezarını ziyaret ettiler
SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, Selahattin ve Ayşe Azak çifti bayramda şehit oğulları Piyade Onbaşı Fahrettin Azak'ın mezarını ziyaret ederek dua etti. Kaynarca'nın Şeyhtımarı Mahallesi'nde yaşayan Selahattin Azak ile Ayşe Azak, 18 Ağustos 1997 tarihinde Muş'ta bölücü terör örgütü ile girilen çatışmada şehit olan oğulları Piyade Onbaşı Fahrettin Azak'ın mezarını ziyaret ederek dua etti. Kaynarca İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli jandarmalar şehit ailesini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Selahattin Azak, ?Bayramlarda oğlum bize gelirdi bu bayramda biz ona geldik.ö dedi. Ayşe Azak ise, ?Oğlum şehit oldu, acısı yüreğimizden ve kalbimizden çıkmıyor. Nereye gitsek acısı bizimle beraber gidiyor. Mezarına sürekli gidip geliyoruz ama onun eksikliği belli oluyor bir türlü unutulmuyor. 3 tane evladım var hepsinin yeri ayrı.ö diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 06:27 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › SAKARYA Bayramda şehit oğullarının mezarını ziyaret ettiler - Son Dakika
Son Dakika Cem Uzan torun sahibi oldu Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi Genç milyarder, yatak pozlarıyla milyonları kendine hayran bıraktı Haluk Levent ile Mahsun Kırmızıgül, Twitter'da gençlik fotoğraflarını yarıştırdı Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov Çıplak pozlarıyla bir döneme damga vuran mankenden buruk bayram mesajı 3 buçuk aylık hamile olan Sinem son haliyle beğeni rekoru kırdı Sadece sosyal medya paylaşımlarından aylık 600 bin lira kazanıyor 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu Seda Sayan, tanıştığı erkeklerden neden T.C numarası istediğini anlattı İkili mücadelede Acun'u deviren Aycan'dan net mesaj: Sahada iyi durun Dominik'te bulunan Acun Ilıcalı Ramazan ayında yoksul aileleri unutmadı Survivor Sercan'dan Beşiktaşlı yıldızla ilgili itiraf: Ona başkanım diyorum Acun Ilıcalı, Darülaceze sakinlerine bir kamyon çikolata gönderdi Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'a köpeği Mess'in ölüm haberini nasıl verdiğini anlattı